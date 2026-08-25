Ложились поздно, вставали еще позже: восстанавливаем режим сна школьника за неделю до 1 сентября

Вольготные летние подъемы не раньше обеда вскоре могут аукнуться родителям школьников тем, что утро будет начинаться не с кофе, а с извечных конфликтов отцов и детей. Как не превращать начало каждого дня в мучение, а детскую комнату – в поле битвы, – в материале Zakon.kz.

По словам семейного психолога Меруерт Байтуменовой, восстанавливать режим дня за неделю "до", безусловно, поздновато. Особенно если чадо за длинные каникулы обзавелось привычкой укладываться в кровать под аккомпанемент родительского будильника. Впрочем, и "посыпать голову пеплом" тоже бессмысленно. Давайте просто признаем вклад лета во всеобщий вайб расслабленности и пойдем дальше, – навстречу осени с ее жесткими таймингами и дедлайнами.

Основная рекомендация – постепенно сдвигать время отхода ко сну и подъема к более приемлемым показателям. Ключевое слово здесь – постепенно, день за днем, по 15-30 минут. Без внезапного ультимативного требования лечь в 21:30 и встать в 6:30, адресованного дитю, еще вчера заснувшему с петухами.

Вместе с тем не пугайте ребенка школой, если не хотите закрепить отрицательную ассоциацию. Никаких "вот начнется учеба – пожалеешь о своих полуночных бдениях!". Ведь, строго говоря, в случае с малышом режим – ответственность родителя, а подросток и вовсе воспримет подобное враждебно.

"Втолковывать маленьким детям важность ранних подъемов не надо. Для них это все равно сработает в связке "летом все было хорошо, а с началом школы плохо". С ними эффективнее действуют приятные вечерние "ритуалы". К примеру, теплая ванна, возможность надеть любимую пижаму и послушать сказку, приятный разговор с мамой", – советует Меруерт Байтуменова.

С ребятами постарше придется договариваться. К примеру, продолжает психолог, можно сказать: "Я понимаю, на каникулах ты ложился поздно. Я не буду контролировать тебя каждый вечер, но ты тоже должен понимать, что утром все равно придется рано вставать". Это важное послание – оно и к ответственности приучает, и не "пахнет" командирским тоном.

Легче всего, на взгляд специалиста, выстроить коммуникацию со старшеклассником: почти взрослому человеку уже не нужно объяснять, что такое режим дня и "с чем его едят". Просто осторожно поинтересуйтесь, как влияет недосып на состояние и настроение собеседника, на возможность сосредоточиться на делах и воплотить в жизнь все намеченные планы. В возрасте 15-16 лет связь между действиями и последствиями обычно уже достаточно заметна для того, чтобы согласиться с добрым советом, не воспринимая советчика в штыки.

Ранее собственными рекомендациями относительно детского режима поделился Минздрав. В ведомстве напомнили, что потребность во сне зависит от возраста. Так, детям до года необходимо спать 12-16 часов в сутки, от 1 до 2 лет – 11-14 часов, от 3 до 5 лет – 10-13 часов. Школьникам от 6 до 12 лет требуется 9-12 часов сна, подросткам от 13 до 18 лет – 8-10 часов. При этом важна не только продолжительность сна. Подробнее – здесь.