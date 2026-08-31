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Наука и технологии

Во время строительства автомагистрали открыли легендарный "город сокровищ"

Город, дома, горы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 04:58 Фото: magnific
Археологи, занимавшиеся разведкой нового маршрута автомагистрали в Чехии, наткнулись на кельтское поселение II века до нашей эры. Там были обнаружены сотни монет, янтарь, ювелирные изделия и роскошная керамика, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Popular mechanics, обнаруженное на территории современной Чехии в Богемии кельтское поселение II века до нашей эры принесло впечатляющую коллекцию богатств: от сотен золотых и серебряных монет до драгоценного янтаря и роскошной керамики (и даже производственное помещение, которое, вероятно, занималось их изготовлением более 2000 лет назад).

Находку открыли в 2025 году во время археологических изысканий, проводившихся в преддверии строительства автомагистрали D35.

Драгоценные монеты и материалы были не просто разбросаны повсюду. Исследователи обнаружили множество древних построек, составлявших целое поселение периода Латенской цивилизации, вероятно, кельтское поселение.

Оно представляло собой надрегиональный торговый и производственный центр, связанный с дальними торговыми путями, о чем свидетельствуют находки янтаря, золотых и серебряных монет, а также свидетельства производства элитной керамики.

Коллекция, насчитывающая 22 000 мешков с артефактами из этого региона, является одной из крупнейших, когда-либо обнаруженных в Богемии, и включает в себя как предметы повседневного обихода, так и чрезвычайно богатую коллекцию ювелирных изделий.

Одно, чего команде пока не удалось найти, – это надписи, позволяющие точно определить, какая именно кельтская группа заселила эту территорию.

Ранее мы писали о том, что геологи обнаружили самое крупное месторождение золота.

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Аксинья Титова
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