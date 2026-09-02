#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
455.4
526.99
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
455.4
526.99
5.25
Наука и технологии

Археологи раскрыли новые детали о месте погребения Иисуса

Археологи раскрыли новые детали о месте погребения Иисуса, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 20:11 Фото: wikipedia
Археологи завершили раскопки под храмом гроба Господня в Иерусалиме и получили новые сведения о том, как могла выглядеть территория во времена Иисуса Христа. Обнаруженные семена и пыльца указывают на то, что рядом с местом распятия и погребения находился сад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, исследование проводила в 2025 году профессор археологии Римского университета Сапиенца Франческа Стасолла. Результаты раскопок опубликованы в археологическом журнале Liber Annuus в рамках предварительного 98-страничного отчета.

Следы растительности были обнаружены в слоях, относящихся к периоду между использованием территории как каменоломни и ее последующим освоением римлянами. По словам Стасоллы, после прекращения добычи камня участок постепенно использовали для сельского хозяйства и устройства гробниц.

Ученые считают, что таким образом территория могла выглядеть в I веке нашей эры. Эти данные согласуются с описанием в Евангелии от Иоанна, где говорится, что рядом с местом распятия Иисуса находился сад и новая гробница.

Историк раннего христианства Дуглас Эстес, не участвовавший в раскопках, назвал результаты исследования значимыми. По его словам, археология неоднократно подтверждала отдельные географические и исторические детали, упомянутые в Евангелии от Иоанна.

При этом найденные свидетельства говорят о характере территории в древности, а не доказывают сами события, описанные в Новом Завете. Храм Гроба Господня считается местом распятия, погребения и воскресения Иисуса в христианской традиции. Первый храм на этом месте был построен в IV веке во времена императора Константина.

Ранее сообщалось, что уникальную древнюю роспись нашли в Узбекистане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
археологические раскопки
11:24, 30 мая 2026
Российские археологи обнаружили загадочное погребение с руками за головой
ЧП с автобусом в Павлодарской области: в МЧС раскрыли новые детали
19:15, 11 января 2024
ЧП с автобусом в Павлодарской области: в МЧС раскрыли новые детали
артефакты, музей
16:06, 18 марта 2026
В древнем городе Казахстана появится новый памятник – кому его посвятят
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стас Покатилов в составе &quot;Сабаха&quot;
20:04, Сегодня
Казахстанский вратарь Покатилов попал в заявку "Сабаха" на общий этап Лиги чемпионов
Умар Нурмагомедов перед поединком в UFC
19:34, Сегодня
Глава UFC Уайт отреагировал на громкую победу Ядуна над Умаром Нурмагомедовым
Фото: worldnomadgames.org
19:04, Сегодня
Казахстанец Абзал Тулыбеков стал чемпионом Игр кочевников в жамбы ату
Забит Магомедшарипов после победного боя в UFC
18:35, Сегодня
Забит Магомедшарипов рассказал, ждать ли его возвращения в ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: