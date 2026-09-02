Археологи раскрыли новые детали о месте погребения Иисуса

Археологи завершили раскопки под храмом гроба Господня в Иерусалиме и получили новые сведения о том, как могла выглядеть территория во времена Иисуса Христа. Обнаруженные семена и пыльца указывают на то, что рядом с местом распятия и погребения находился сад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, исследование проводила в 2025 году профессор археологии Римского университета Сапиенца Франческа Стасолла. Результаты раскопок опубликованы в археологическом журнале Liber Annuus в рамках предварительного 98-страничного отчета.

Следы растительности были обнаружены в слоях, относящихся к периоду между использованием территории как каменоломни и ее последующим освоением римлянами. По словам Стасоллы, после прекращения добычи камня участок постепенно использовали для сельского хозяйства и устройства гробниц.

Ученые считают, что таким образом территория могла выглядеть в I веке нашей эры. Эти данные согласуются с описанием в Евангелии от Иоанна, где говорится, что рядом с местом распятия Иисуса находился сад и новая гробница.

Историк раннего христианства Дуглас Эстес, не участвовавший в раскопках, назвал результаты исследования значимыми. По его словам, археология неоднократно подтверждала отдельные географические и исторические детали, упомянутые в Евангелии от Иоанна.

При этом найденные свидетельства говорят о характере территории в древности, а не доказывают сами события, описанные в Новом Завете. Храм Гроба Господня считается местом распятия, погребения и воскресения Иисуса в христианской традиции. Первый храм на этом месте был построен в IV веке во времена императора Константина.

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