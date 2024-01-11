ЧП с автобусом в Павлодарской области: в МЧС раскрыли новые детали

На место поисково-спасательных работ на территории АО "Майкаинзолото" прибыла дополнительная техника. Об этом 11 января 2024 года рассказали в пресс-службе МЧС Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что к работам привлечен малогабаритный экскаватор, его общий вес 3,5 тонны. Он будет задействован для проведения раскопочных работ на дне воронки после того, как тяжелая техника проложит путь.

"Спасателями ДЧС Павлодарской области проведены работы на дне воронки по установке рейки маркшейдера и обозначения предположительного места нахождения автобуса сигнальной лентой. Продолжаются работы по расширению колонного пути для проезда техники. Всего с места обвала вывезено более 110 тыс. тонн грунта и горной породы". Пресс-служба МЧС РК

Также продолжается работа комиссии по расследованию причин несчастного случая. Членами комиссии осуществлен спуск в шахту подземного рудника с целью определения воздействия поверхностного обрушения на подземные горные выработки.

"Для осуществления доступа к отработанным горным выработкам подземного рудника с целью визуального определения мест и масштабов обрушения горной массы были произведены работы по разбору бетонных перемычек на отработанных горных выработках". Пресс-служба МЧС РК

Фото: gov.kz

По данным МЧС РК, всего в поисковых работах задействованы 142 человек, 50 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 единицы БПЛА.

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