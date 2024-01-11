Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ЧП с автобусом в Павлодарской области: в МЧС раскрыли новые детали

ЧП с автобусом в Павлодарской области: в МЧС раскрыли новые детали Фото: gov.kz
На место поисково-спасательных работ на территории АО "Майкаинзолото" прибыла дополнительная техника. Об этом 11 января 2024 года рассказали в пресс-службе МЧС Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что к работам привлечен малогабаритный экскаватор, его общий вес 3,5 тонны. Он будет задействован для проведения раскопочных работ на дне воронки после того, как тяжелая техника проложит путь.

"Спасателями ДЧС Павлодарской области проведены работы на дне воронки по установке рейки маркшейдера и обозначения предположительного места нахождения автобуса сигнальной лентой. Продолжаются работы по расширению колонного пути для проезда техники. Всего с места обвала вывезено более 110 тыс. тонн грунта и горной породы".Пресс-служба МЧС РК

Также продолжается работа комиссии по расследованию причин несчастного случая. Членами комиссии осуществлен спуск в шахту подземного рудника с целью определения воздействия поверхностного обрушения на подземные горные выработки.

"Для осуществления доступа к отработанным горным выработкам подземного рудника с целью визуального определения мест и масштабов обрушения горной массы были произведены работы по разбору бетонных перемычек на отработанных горных выработках".Пресс-служба МЧС РК
ЧП в Павлодарской области: доптехнику привлекли для поиска автобуса

Фото: gov.kz

По данным МЧС РК, всего в поисковых работах задействованы 142 человек, 50 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 единицы БПЛА.

Материал по теме

ЧП в Павлодарской области: появилась информация о найденном автобусе

4 января 2024 года стало известно, что автобус, в котором находились три пассажира и водитель, провалился в очистное пространство близ шахты на руднике АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области. В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

Читайте также

Авария произошла на теплосетях в Караганде
Авария произошла на теплосетях в Караганде
эвакуация
75 водителей и пассажиров доставили спасатели в пункты обогрева в Акмолинской области
в Семее елка упала из-за сильного ветра
Сильный ветер снес елку на центральной площади в Семее
Динара Халдарова
МЧС РК Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
В Казахстане сломался пассажирский поезд
В Казахстане в пути сломался пассажирский поезд
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: