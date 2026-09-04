Откуда взялись поцелуи и как правильно сморкаться: Шнобелевскую премию вручили за курьезные открытия

В четверг, 3 сентября 2026 года, в Цюрихе, Швейцария, состоялась 36-я церемония вручения Шнобелевской премии, сообщает Zakon.kz.

Шнобелевская премия – пародия на престижную международную награду – Нобелевскую премию. Десять премий вручаются за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.

В 2026 году наградами отметили следующие открытия

Экономика: психологи выяснили, что люди с высоким доходом чаще нарушают правила и ведут себя неэтично. Например, могут обманывать или даже забирать сладости, предназначенные для детей.

Это открытие сделано в рамках изучения, как социальный статус влияет на поведение.

В области биомеханики награду забрали ученые, выяснявшие происхождение поцелуев. Они дали строгое научное определение поцелуя и проследили его эволюцию – вплоть до древних приматов. Есть гипотеза, что поцелуи существовали уже миллионы лет и могли быть у неандертальцев.

Премию по химии получило "молоко тараканов". Ученые выяснили, что белки "молока" некоторых тараканов в три раза питательнее коровьего молока, пишет CNN.

В медицине Шнобелевская премия досталась ученым – авторам исследования "Как правильно сморкаться – аэродинамическое исследование процесса сморкания".

В области физики премия досталась исследователям по разработке писсуаров, предотвращающих разбрызгивание. Инженеры рассчитали форму писсуара, которая минимизирует разбрызгивание жидкости.

Работа, в которой хоботки комаров использовались в качестве сопел для 3D-печати (процесс, описанный как "некропечать"), принесла авторам премию в области технологий.

Также премию забрали биологи, наступавшие на разные части тела змей, чтобы понять, что провоцирует укус.

Премию мира забрало исследование, показавшее, что люди чувствуют поддержку, когда их друзья агрессивны к общим "врагам".

На первый взгляд, эти исследования могут показаться легкомысленными. Но, как отмечают участники премии, примерно половина всего экономического роста в США обусловлена ​​открытиями, сделанными в ходе фундаментальных исследований. И кто знает, может, 3D-модель ротового аппарата комара может стать источником вдохновения для нового, безболезненного способа введения лекарств.

Отметим, что премии удостоился и эксперимент с закапыванием хлопковых трусов, чтобы измерить активность микроорганизмов в почве по скорости их разложения.