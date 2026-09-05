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Наука и технологии

Ученые выяснили, сколько лет белым медведям и когда они впервые появились

Белый медведь, снег, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 07:59 Фото: pexels
Согласно исследованиям, белые медведи произошли от бурых медведей, которые выходили на замерзший океан, чтобы охотиться на морских млекопитающих во время последнего крупного периода оледенения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Discoverwildlife, cамые древние из известных ископаемых останков белых медведей нашли на Шпицбергене и в северной Норвегии. Они датируются 115-130 тыс. лет назад, до начала последнего ледникового периода.

Однако некоторые биологи считают, что белые медведи отделились от бурых медведей еще 600 тыс. лет назад. В результате естественного отбора у самых светлых особей с наибольшим количеством жира были наилучшие шансы на выживание и, следовательно, на размножение.

Анализ ДНК показывает лишь 1-процентную разницу между белыми медведями и одной популяцией бурых медведей на Аляске.

Сокращение площади морского льда вынуждает обитающих вдали от моря белых медведей снова смешиваться со своими южными сородичами, особенно с учетом того, что последние теперь мигрируют дальше на север.

В прибрежных районах арктической Аляски наблюдались случаи поедания туш гренландских китов медведями гризли, иногда в компании белых медведей, а также были задокументированы случаи скрещивания этих животных.

Ранее зоологи перечислили восемь милых животных, у которых есть темная сторона.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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