Ученые выяснили, сколько лет белым медведям и когда они впервые появились
Как пишет Discoverwildlife, cамые древние из известных ископаемых останков белых медведей нашли на Шпицбергене и в северной Норвегии. Они датируются 115-130 тыс. лет назад, до начала последнего ледникового периода.
Однако некоторые биологи считают, что белые медведи отделились от бурых медведей еще 600 тыс. лет назад. В результате естественного отбора у самых светлых особей с наибольшим количеством жира были наилучшие шансы на выживание и, следовательно, на размножение.
Анализ ДНК показывает лишь 1-процентную разницу между белыми медведями и одной популяцией бурых медведей на Аляске.
Сокращение площади морского льда вынуждает обитающих вдали от моря белых медведей снова смешиваться со своими южными сородичами, особенно с учетом того, что последние теперь мигрируют дальше на север.
В прибрежных районах арктической Аляски наблюдались случаи поедания туш гренландских китов медведями гризли, иногда в компании белых медведей, а также были задокументированы случаи скрещивания этих животных.
Ранее зоологи перечислили восемь милых животных, у которых есть темная сторона.