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Советы

Правильно ли смарт-часы и фитнес-браслеты отслеживают сожженные калории – неприятный ответ ученых

фитнес браслет, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 17:35 Фото: pixabay
Многие люди, следящие за здоровьем и фигурой, ввели в обиход фитнес-браслеты и смарт-часы, полагая, что они помогают отслеживать биоритмы и сжигаемые калории. Но стоит ли на них полагаться? Этим вопросом задались ученые и получили неприятный ответ, сообщает Zakon.kz.

Исследование ученых из Международного университета Флориды показало, что популярные носимые устройства постоянно и значительно завышают реальные энергозатраты пользователей.

Самое неприятное открытие заключается в том, что величина ошибки напрямую зависит от состава тела человека. Чем выше у человека процент жировой ткани, тем сильнее ошибались трекеры. И именно та группа людей, которая чаще всего ориентируется на умные часы для контроля веса, получает наименее достоверные цифры, пишет "Наука".

В исследовании приняли участие 58 взрослых добровольцев. Они выполняли контролируемую кардиотренировку на горизонтальном велотренажере, чередуя умеренную и высокую интенсивность нагрузки. На руках испытуемых были четыре популярные сегодня модели смарт-часов. Фактический расход энергии участников ученые параллельно замеряли с помощью метаболического анализатора COSMED K5 – лабораторного оборудования, признанного "золотым стандартом" спортивной медицины.

Сравнение показало, что типичная погрешность носимых устройств составила от 15% до 25%, а у некоторых моделей среднее отклонение оказалось еще более ощутимым.

Авторы исследования полагают, что главная причина искажений кроется в программных алгоритмах производителей. Разработчики не раскрывают параметры выборок, на которых обучались системы расчета. Если в обучающих данных не хватало участников с разным типом телосложения и уровнем жировой массы, формула неизбежно дает систематический сбой при столкновении с реальным пользователем.

Подобная неточность критична для тех, кто пытается создать умеренный дефицит калорий для похудения. Опираясь на завышенные отчеты часов, человек может незаметно для себя оставаться в профиците энергии и не понимать, почему вес стоит на месте.

Но специалисты уверены, что смарт-часы все же являются полезным девайсом, если трезво оценивать их ограничения. Цифры сожженных калорий эксперты советуют воспринимать лишь как приблизительный ориентир, мысленно округляя их в меньшую сторону. При этом не следует резко урезать рацион питания – организму требуется ресурс для восстановления после нагрузок.

Вместо подсчета калорий пользователям рекомендуют ориентироваться на метрики, которые гаджеты измеряют наиболее надежно: пульс и время нахождения в различных пульсовых зонах. Именно эти объективные показатели помогают безопасно развивать выносливость.

Другие ученые ранее опровергли популярный способ подсчета возраста собак по человеческим меркам. Оказалось, что в разном возрасте питомцы стареют по-разному, и также значение имеет порода.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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