Красота вместо болезней: ученые придумали новый способ мотивировать к здоровому питанию

Растительная диета может быть полезна не только для здоровья, но и для внешнего вида, считают исследователи из Финляндии и Канады. Они проанализировали более 30 научных работ о связи питания с привлекательностью, сообщает Zakon.kz.

По информации ScienceAlert, рацион с большим количеством овощей и фруктов может влиять на восприятие внешности сразу по нескольким направлениям: цвет кожи, запах тела и состав тела.

Каротиноиды – пигменты, содержащиеся в желтых, оранжевых и красных овощах и фруктах, – могут придавать коже оттенок, который окружающие воспринимают как более здоровый и привлекательный. Некоторые исследования также связывают преимущественно растительный рацион с более приятным запахом пота у мужчин. При этом данные о влиянии питания на привлекательность запаха остаются неоднозначными.

Авторы предполагают, что акцент на внешности может оказаться более эффективным способом мотивировать людей изменить рацион, чем традиционные предупреждения о болезнях и долголетии. Однако они предупреждают: подобные рекомендации могут усиливать давление из-за внешности, стыд за тело и нездоровое отношение к весу.

Исследователи предлагают делать акцент прежде всего на увеличении потребления овощей и фруктов, а не на снижении веса. По их мнению, такой подход может одновременно повысить интерес к здоровому питанию и поддержать профилактику заболеваний.

Ранее невролог назвала первые признаки Альцгеймера.