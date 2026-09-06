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Проблемы с памятью появляются не сразу: невролог назвала ранние признаки Альцгеймера

мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 11:08 Фото: magnific
Болезнь Альцгеймера может давать о себе знать задолго до появления выраженных проблем с памятью. Некоторые изменения легко принять за последствия стресса, усталости или возраста, сообщает Zakon.kz.

Невролог Галина Чудинская рассказала сайту lenta.ru, какие нетипичные симптомы могут указывать на развитие заболевания на ранних стадиях.

Одним из наиболее ранних неврологических сигналов специалист назвала изменение обоняния. По ее словам, снижение способности различать запахи может возникнуть еще на доклиническом этапе заболевания.

Если человек перестал различать запахи, но при этом не замечает проблем с памятью, врач советует обратить на это внимание, особенно при наличии других необычных симптомов.

К возможным ранним признакам болезни Альцгеймера Чудинская также отнесла нарушения сна, беспричинное отдаление от родственников и друзей, проблемы с устным и письменным общением, а также трудности с узнаванием знакомых людей и мест.

Обратить внимание стоит и на заметные изменения характера. Человек может внезапно стать раздражительным, замкнутым, чрезмерно подозрительным или тревожным. Возможны необоснованная агрессия или, наоборот, непривычная беспечность и неуместное веселье.

По словам Чудинской, если человек начинает резко реагировать на незначительные события, становится чрезмерно подозрительным или беспричинно агрессивным, такие перемены не следует автоматически списывать на возраст.

Ранее ученые выяснили, что обычные таблетки от холестерина могут защитить мозг от деменции.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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