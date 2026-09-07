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Наука и технологии

Врач назвал опасные симптомы при учащенном сердцебиении

боль в груди, сердце, врач, дыхание, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 19:11 Фото: pexels
Учащенный пульс не всегда означает заболевание сердца. Однако если приступ возникает внезапно и сопровождается другими неприятными симптомами, откладывать обращение к врачу не стоит. Об этом рассказал терапевт Александр ван Туллекен, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание следует обратить на нерегулярный ритм, повторяющиеся перебои, боль или давление в груди, одышку, головокружение и предобморочное состояние, передает Daily Mirror.

"Причиной таких проявлений может быть фибрилляция предсердий. Она увеличивает вероятность образования тромбов, инсульта и сердечной недостаточности. Стоит помнить, что при сильной боли в груди, выраженной одышке необходима срочная медицинская помощь", – рассказал Александр ван Туллекен.

Ранее американский терапевт Ручир Патель назвал простое правило, которое может помочь в борьбе с бессонницей, но которым многие пренебрегают.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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