Врач назвал опасные симптомы при учащенном сердцебиении

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Учащенный пульс не всегда означает заболевание сердца. Однако если приступ возникает внезапно и сопровождается другими неприятными симптомами, откладывать обращение к врачу не стоит. Об этом рассказал терапевт Александр ван Туллекен, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание следует обратить на нерегулярный ритм, повторяющиеся перебои, боль или давление в груди, одышку, головокружение и предобморочное состояние, передает Daily Mirror. "Причиной таких проявлений может быть фибрилляция предсердий. Она увеличивает вероятность образования тромбов, инсульта и сердечной недостаточности. Стоит помнить, что при сильной боли в груди, выраженной одышке необходима срочная медицинская помощь", – рассказал Александр ван Туллекен. Ранее американский терапевт Ручир Патель назвал простое правило, которое может помочь в борьбе с бессонницей, но которым многие пренебрегают.

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