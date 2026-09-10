Ученые опустили камеру на дно под Антарктидой и были ошеломлены увиденным

Под лед Антарктиды на глубину 535 метров исследователи опустили камеры и были поражены увиденным. Глубоко под поверхностью ледяного моря скрывается зрелище, которое долгое время оставалось недоступным для человеческого взора, сообщает Zakon.kz.

На морском дне в море Уэдделла (Антарктида) обнаружили огромную колонию антарктических ледяных рыб. Она расположена рядом с шельфовым ледником Фильхнера, на глубине от 420 до 535 метров под научно-исследовательским судном. Оценочная биомасса обитающей в этом районе рыбы превышает 60 000 тонн.

Международная группа исследователей под руководством морского биолога Аутуна Пурсера проводила работы в этом районе с борта немецкого ледокола "Поларштерн". Целью было изучение химических и биологических взаимосвязей между поверхностными водами и морским дном в море Уэдделла. Для наблюдения за дном использовалась система OFOBS (система наблюдения за морским дном и батиметрической съемки) – оснащенная камерами, осветительным оборудованием и приборами для акустического картирования она буксируется за судном на небольшой высоте (несколько метров) над морским дном, пишет Dnevno.

Во время работ исследователи стали замечать новые круглые гнезда практически на каждом снимке. Высокая концентрация вызвала удивление, потому что в ходе предыдущих исследований Антарктики обычно фиксировались лишь небольшие группы, насчитывавшие, как правило, несколько десятков гнезд. Чтобы получить более точное представление о реальных размерах колонии, ученые подняли оборудование выше и увеличили скорость его буксировки.

В итоге на участке площадью около 45 600 квадратных метров насчитали 16 160 гнезд, тогда как сонар зафиксировал более 100 000 подобных сооружений на значительно большей территории. Исходя из плотности гнезд и оценочного размера колонии, исследователи определили общее количество гнезд примерно в 60 млн.

Диаметр каждого гнезда составляет примерно 75 сантиметров, а глубина – около 15 сантиметров. Рыбы расчищают участок морского дна от ила и делают в центре углубление, заполненное мелкими камнями; там они откладывают икру.

В большинстве активных гнезд исследователи обнаруживали взрослую рыбу, охранявшую кладку. В среднем в одном гнезде насчитывалось около 1 735 икринок, хотя их количество варьировалось: в некоторых гнездах содержалось от 1 500 до 2 500 икринок.

Открытый вид – Neopagetopsis ionah, известный как ледяная рыба Ионы. Он относится к антарктическому семейству белокровок, для представителей которого характерна уникальная особенность: у них отсутствуют как функциональный гемоглобин, так и зрелые эритроциты. В отличие от большинства позвоночных, переносящих кислород с помощью гемоглобина, эти рыбы используют кислород, растворенный непосредственно в плазме крови. Такая адаптация стала возможной благодаря экстремально холодным водам Антарктики, способным удерживать большие объемы растворенного кислорода.

Ледяная рыба Йонаса обитает в районах континентального шельфа и континентального склона вокруг Антарктиды, на глубинах примерно от 20 до 900 метров. Взрослые особи питаются преимущественно более мелкой рыбой и крилем.

Эта огромная колония возникла не случайно. Исследователи обнаружили, что гнезда располагаются вдоль глубоководного течения, которое, изменив свое направление, поднимается к континентальному шельфу моря Уэдделла. В пределах колонии температура морского дна была на 2°C выше, чем в окружающих водах.

Несмотря на суровый холод, такая небольшая разница температур может способствовать развитию икры и помогать рыбам находить подходящее место для размножения.

Ученым еще предстоит определить, в какой степени условия меняются в зависимости от сезона и года. Они установили в этом районе камеры, чтобы фиксировать изменения в заселенности гнезд и выяснить, используется ли колония круглогодично или только в определенные периоды.

Ученые ранее подвели итоги крупного наблюдения и выяснили, что на протяжении 30 лет подряд ледяной покров Гренландии теряет больше льда, чем получает. Такая тенденция указывает на серьезные климатические изменения, а не просто на отдельные теплые годы.