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Наука и технологии

Что происходит с отношениями после чужого успеха: ученые раскрыли секрет

Когда другу не повезло: ученые выяснили, что мы делаем в ответ, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 00:50 Фото: magnific.com
Специалисты Университета Райса и Bayes Business School провели исследование и пришли к выводу, что люди чаще рассказывают о собственных неудачах, когда собеседник делится своим провалом, чем о своих успехах после хороших новостей другого человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PsyPost, ученые провели девять исследований с участием 8229 человек и выяснили, что люди корректируют личные откровения не только ради собственного имиджа, но и чтобы не задеть чувства собеседника.

В одном из экспериментов 87% участников были готовы поделиться собственной неудачей после рассказа коллеги о его провале. Для сравнения, своими успехами после чужого успеха готовы были поделиться 70%.

Особенно заметной эта разница оказалась при общении с людьми, которые участникам нравились. Если собеседник терпел неудачу, люди чаще рассказывали о похожем собственном опыте, чтобы поддержать его. А когда сами добивались успеха, нередко смягчали хорошие новости, откладывали их или вовсе предпочитали промолчать.

В финальном эксперименте с живым онлайн-общением 96% участников поделились неудачей, когда оба собеседника потерпели поражение. При взаимном успехе своими результатами поделились 73%.

Исследователи отмечают, что пока неизвестно, действительно ли такие стратегии помогают поддержать собеседника. В дальнейшем ученые планируют изучить реакцию людей на подобные намеренные откровения.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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