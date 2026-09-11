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Наука и технологии

Археологи обнаружили затерянный город на месте строительства жилого дома

Здание, дом, горы, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 07:12 Фото: magnific
В преддверии начала строительства жилого дома археологи провели исследование участка на юго-востоке Парижа (Франция). Они нашли на нем свидетельства существования трех поселений с позднего железного века до Средневековья, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Popular Mechanics, в Тоннере нашли комплекс зданий с многочисленными подвалами и мастерскими. Многочисленные раскопанные здания доказывают, что когда-то это был густонаселенный склон холма, полный востребованной недвижимости.

На территории раскопок (площадью всего 743,2 кв. метра) эксперты считают, что обнаружили свидетельства различных этапов заселения.

Заселение началось в I веке до н.э., когда галлы использовали это место как оппидум, или крепость. Затем территорию захватили римляне и перестроили ее – иногда возводя здания прямо на месте старых, а иногда увеличивая плотность застройки.

Место оставалось популярным на протяжении всего средневековья, но в итоге 1500-летнее непрерывное заселение прекратилось. Очевидно, крутой склон холма обеспечивал очень привлекательное местоположение, хотя и требовал тщательного планирования для размещения всех жителей.

Самым интригующим открытием на данный момент является большое средневековое сооружение, когда-то состоявшее из нескольких комнат, включая подвал, в котором, по словам исследователей, до сих пор сохранилась "прекрасно выполненная каменная лестница".

Дальнейшие раскопки позволят полностью обнажить сооружения, возможно, выявив дополнительные функции зданий. Эксперты надеются пролить свет на изменчивую историю затерянного города Тоннер, начиная с галльского железного века и заканчивая римской эпохой и Средними веками.

Ранее выяснилось, где построят самый высокий небоскреб Центральной Азии.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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