Психологи объяснили, почему полезно разговаривать с собой
По мнению специалистов, когда человек проговаривает мысли вслух, ему проще разобраться в происходящем. Это помогает упорядочить переживания, сосредоточиться на задаче и понять дальнейший алгоритм действий, передает издание La Nacion.
Как утверждает Творек, разговор с собой позволяет взглянуть на проблему со стороны и найти решение, которое раньше оставалось незамеченным.
"Еще один плюс – возможность снизить напряжение. Иногда достаточно вслух сформулировать то, что беспокоит, чтобы ситуация стала понятнее и перестала казаться настолько сложной", – сказал специалист.
Гэри Лупян, в свою очередь, обращает внимание на другой важный эффект: громкое проговаривание помогает побороть прокрастинацию и начать дело, которое долго откладывалось.
Когда человек озвучивает последовательность действий или напоминает себе о цели, ему проще перейти от размышлений к конкретным шагам.
"Что слова действительно могут помогать концентрироваться, показал эксперимент с поиском предметов. Участники должны были найти определенные вещи в комнате. Те, кто во время поиска вслух называл предмет и описывал его, справлялись с заданием быстрее тех, кто оставался в тишине", – рассказал Гэри Лупян.
Таким образом, разговор с собой – это эффективный инструмент, помогающий навести порядок в голове, собраться и быстрее решить задачу. Главное – понимать, что речь идет именно о проговаривании собственных мыслей, а не о диалогах с вымышленными собеседниками.
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