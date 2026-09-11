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Наука и технологии

Психологи объяснили, почему полезно разговаривать с собой

разговоры с самим собой, психологи, ученые, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 19:59 Фото: pixabay
Привычка разговаривать с собой вслух может выглядеть необычно для окружающих, но сама по себе не считается патологией. Более того, психотерапевт Грейс Творек и профессор психологии Гэри Лупян считают, что такой способ самопознания приносит ощутимую пользу, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалистов, когда человек проговаривает мысли вслух, ему проще разобраться в происходящем. Это помогает упорядочить переживания, сосредоточиться на задаче и понять дальнейший алгоритм действий, передает издание La Nacion.

Как утверждает Творек, разговор с собой позволяет взглянуть на проблему со стороны и найти решение, которое раньше оставалось незамеченным.

"Еще один плюс – возможность снизить напряжение. Иногда достаточно вслух сформулировать то, что беспокоит, чтобы ситуация стала понятнее и перестала казаться настолько сложной", – сказал специалист.

Гэри Лупян, в свою очередь, обращает внимание на другой важный эффект: громкое проговаривание помогает побороть прокрастинацию и начать дело, которое долго откладывалось.

Когда человек озвучивает последовательность действий или напоминает себе о цели, ему проще перейти от размышлений к конкретным шагам.

"Что слова действительно могут помогать концентрироваться, показал эксперимент с поиском предметов. Участники должны были найти определенные вещи в комнате. Те, кто во время поиска вслух называл предмет и описывал его, справлялись с заданием быстрее тех, кто оставался в тишине", – рассказал Гэри Лупян.

Таким образом, разговор с собой – это эффективный инструмент, помогающий навести порядок в голове, собраться и быстрее решить задачу. Главное – понимать, что речь идет именно о проговаривании собственных мыслей, а не о диалогах с вымышленными собеседниками.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее психолог Милана Орехова рассказала, что за 21 день невозможно сформировать привычку. По ее словам, эта цифра не более чем красивый и удобный миф.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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