Археолог-любитель раскопал самый гигантский клад монет эпохи викингов в неожиданном месте

Археолог-любитель на юге Финляндии, ищущий сокровища в лесу родного города, раскопал самый большой клад серебряных монет эпохи викингов, когда-либо найденный в стране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times , музеи Лахти, которые управляют археологическим наследием в Сисме, где нашли клад, приписывают Калле Лаппинену помощь археологам в сборе тысяч монет и других серебряных предметов. Среди них браслет и серебряная бусина.

Музей осмотрел и обнаружил клад после того, как Лаппинен оповестил органы по древностям. Теперь они планируют изучить и точно датировать находки.

По первоначальной оценке, найдено около 4,5 килограммов монет, что вдвое превышает размер коллекции, найденной в 1895 году в Ноусиайнене и насчитывающей 1700 монет.

Новое открытие проясняет связь Финляндии с викингами. Эпоха викингов, примерно с 750 по 1050 год, совпадает с периодом позднего финского железного века. Викинги жили на территории нынешней Швеции, Норвегии и Дании.

Сокровища были найдены упакованными в останках двух берестяных контейнеров и закопанными на глубине около 45 сантиметров под землей. Намеренно спрятанные сокровища, подобные этим, являются обычным явлением для этой эпохи в Финляндии.

При этом религиозные традиции, преобладавшие в то время, возможно, тоже сыграли свою роль: тогда верили, что захороненные богатства могут следовать за человеком в загробную жизнь. Но почему именно этот тайник был закопан, неясно.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили затерянный город на месте строительства жилого дома.