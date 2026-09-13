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Наука и технологии

Популярные препараты для похудения могут скрывать редкий риск: что выяснили ученые

Популярные препараты для похудения могут скрывать редкий риск: что выяснили ученые, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 00:05 Фото: magnific.com
Исследователи выявили 15 случаев энцефалопатии Вернике у людей, принимавших популярные препараты для снижения веса на основе GLP-1, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликовал Fox news. Как уточняется, большинство случаев были связаны с семаглутидом, известным под названиями Ozempic и Wegovy, а также тирзепатидом – Mounjaro и Zepbound.

Энцефалопатия Вернике развивается при тяжелом дефиците витамина B1. Среди ее симптомов – спутанность сознания, нарушение координации, проблемы с ходьбой и зрением. Без лечения заболевание может привести к необратимому повреждению мозга и даже смерти.

Специалисты отмечают, что препараты GLP-1 снижают аппетит и могут вызывать тошноту и рвоту, из-за чего человек получает недостаточно питательных веществ. В группе повышенного риска могут находиться люди с длительной рвотой, стремительной потерей веса, перенесенной бариатрической операцией или злоупотреблением алкоголем.

При этом ученые подчеркивают, что выявленные случаи не доказывают прямую связь между препаратами и развитием заболевания. Эксперты также не рекомендуют самостоятельно прекращать назначенное лечение, однако советуют обращаться к врачу при сильной или продолжительной тошноте и рвоте.

Ранее врач рассказала о действии популярных лекарств для похудения.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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