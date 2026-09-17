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Наука и технологии

"Проклятие мумий" оказалось реальной угрозой

мумия, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 12:39 Фото: pixabay
Набирающая обороты торговля мумифицированными останками людей в соцсетях, на маркетплейсах и аукционах несет реальную угрозу здоровью людей, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили ученые-биоархеологи, изучившие 128 объявлений и публикаций о продаже фрагментов мумий.

В статье в журнале International Journal of Cultural Property, который издает Кембриджский университет, указано, что чаще всего на продажу выставляли кисти рук и стопы. Головы и черепа с сохранившимися мягкими тканями или волосами составили 51,6% выборки. Авторы сделали мрачные выводы: значительная часть останков показывала явные признаки разрушения. При этом в объявлениях не было предупреждений и инструкций по безопасному обращению, пишет "Газета".

Угрозу создают как материалы древних бальзамировщиков, так и сама природа останков. Ткани нередко пропитывали мышьяком, ртутью и свинцом – тяжелыми металлами, опасными при контакте без защиты. Кроме того, в высохших тканях спустя столетия могут сохраняться микроорганизмы: при неосторожном обращении споры грибков поднимаются в воздух и легко попадают в дыхательные пути.

Опасность при этом выходит далеко за пределы круга коллекционеров: останки пересылают почтой, поэтому грузчики, водители, логисты и таможенники могут контактировать с посылками, не зная их содержимого и не имея средств защиты.

Исследователи призывают ввести более строгие правила обращения с мумифицированными материалами – они должны защищать не только покупателей, но и всех, кто возьмет такой груз в руки.

Легенда о "проклятии мумий" выросла из череды смертей, сопровождавших вскрытие древних гробниц, однако авторы подчеркивают – за ней стоят вполне объяснимые биологические и химические угрозы. Так, из 12 специалистов, вошедших в 1970-х годах в гробницу польского короля Казимира IV в Кракове, погибли 10 – предположительно из-за вдыхания спор плесневого грибка аспергилла. В 1923 году вскоре после открытия гробницы Тутанхамона в Долине царей скончался лорд Карнарвон, финансировавший раскопки. Его смерть исследователи также связывают с этим грибком. Именно она и породила самый известный миф о египетских проклятиях, хотя руководитель раскопок Говард Картер прожил после этого еще 16 лет. Тем не менее идея о мстительных фараонах закрепилась в массовой культуре.

Археологи ранее выяснили, что знаменитый кинжал, найденный на мумии Тутанхамона, выкован из внеземного металла.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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