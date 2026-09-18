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Наука и технологии

Назван неожиданный фактор, который незаметно разрушает сосуды и сердце

Ученые, исследования, заболевания, стресс, психика, наука , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 19:19 Фото: pixabay
Исследователи пришли к выводу о том, что хронический стресс может запускать скрытое воспаление в организме, которое постепенно повреждает сердце и повышает риск развития инфаркта и инсульта, сообщает Zakon.kz.

Команда ученых проанализировала данные почти 480 тыс. человек и опубликовала результаты исследования в European Journal of Preventive Cardiology. Специалисты изучили уровень воспаления с помощью маркера GlycA,сопоставив его с результатами обследования сердца, генетическими данными и образом жизни участников.

Выяснилось, что у людей с самым высоким уровнем хронического воспаления риск развития инфаркта и инсульта на 43% выше, чем у участников с минимальными показателями. Кроме того, у них чаще выявляли опасные изменения структуры сердца, пишет "Лента.ру".

Ученые подчеркивают: такие процессы могут годами развиваться бессимптомно. Повышенный уровень воспаления связан не только с курением или избыточным весом, но и с психологическим фоном.

Однако это не приговор: отказ от вредных привычек, контроль веса и забота о ментальном здоровье помогают существенно снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Между тем российские археологи на Алтае раскопали могилу древней женщины с пазырыкским головным убором с золотой аппликацией в виде голов сайгака. Этот предмет – редкая находка в курганах скифо-сакского периода и указывает на определенное социальное положение женщины.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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