Регулярное употребление традиционного тибетского масляного чая с солью снижает риск ухудшения умственных способностей у молодежи. К такому выводу пришли ученые после анализа данных более 7 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Люди, которые регулярно употребляли этот напиток, реже показывали низкие результаты тестов на умственные способности, сказано в научной статье, опубликованной в Nutrients.

Исследователи изучили данные более 7 тыс. жителей Тибета в возрасте от 10 до 24 лет, сопоставив частоту употребления чая с результатами стандартного теста Равена.

Выяснилось, что у людей, которые иногда или часто пили этот напиток, вероятность низких показателей когнитивного тестирования оказалась ниже по сравнению с теми, кто отказывался от него. При этом ежедневное употребление чая не показало статистически значимой связи с улучшением работы мозга.

Тибетский масляный чай готовят из чайных листьев, сливочного масла и соли, пишет "Лента.ру". Несмотря на высокое содержание жиров и соли, в нем присутствуют полифенолы 0 вещества, способные благотворно влиять на работу нервной системы.

Тем не менее исследователи подчеркивают, что полученные результаты пока не доказывают прямого влияния напитка на улучшение когнитивных функций.

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Тем временем другие исследователи пришли к выводу о том, что хронический стресс может запускать скрытое воспаление в организме, которое постепенно повреждает сердце и повышает риск развития инфаркта и инсульта.