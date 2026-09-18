Как традиционный тибетский напиток влияет на умственные способности
Люди, которые регулярно употребляли этот напиток, реже показывали низкие результаты тестов на умственные способности, сказано в научной статье, опубликованной в Nutrients.
Исследователи изучили данные более 7 тыс. жителей Тибета в возрасте от 10 до 24 лет, сопоставив частоту употребления чая с результатами стандартного теста Равена.
Выяснилось, что у людей, которые иногда или часто пили этот напиток, вероятность низких показателей когнитивного тестирования оказалась ниже по сравнению с теми, кто отказывался от него. При этом ежедневное употребление чая не показало статистически значимой связи с улучшением работы мозга.
Тибетский масляный чай готовят из чайных листьев, сливочного масла и соли, пишет "Лента.ру". Несмотря на высокое содержание жиров и соли, в нем присутствуют полифенолы 0 вещества, способные благотворно влиять на работу нервной системы.
Тем не менее исследователи подчеркивают, что полученные результаты пока не доказывают прямого влияния напитка на улучшение когнитивных функций.
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Тем временем другие исследователи пришли к выводу о том, что хронический стресс может запускать скрытое воспаление в организме, которое постепенно повреждает сердце и повышает риск развития инфаркта и инсульта.