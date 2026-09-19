Риск возрастает на 65% – ученые предупредили любителей пассивного отдыха

Движение значительно снижает вероятность заболеть диабетом 2-го типа, и сильнее всего этот эффект выражен у людей среднего возраста. К подобному заключению пришли исследователи, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий доклад специалисты представили на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета в Милане.

В ходе работы ученые изучили сведения почти об 88 тысячах добровольцев из базы UK Biobank, у которых изначально не было диагностировано эндокринных нарушений. В течение недели участники носили акселерометры для фиксации уровня активности, после чего эксперты наблюдали за состоянием их здоровья в среднем 7,7 года.

За время наблюдения диабет второго типа диагностировали у 2140 испытуемых. Анализ показал, что у людей с дефицитом умеренных и интенсивных нагрузок вероятность столкнуться с болезнью оказалась примерно вдвое выше по сравнению с теми, кто ведет более подвижный образ жизни.

Среди участников старше 63 лет при пассивном образе жизни относительная угроза развития заболевания возрастала на 65%.

"Именно в старших возрастных группах наращивание ежедневных нагрузок способно предотвратить максимальное число новых случаев из-за изначально более высокой базовой опасности", – подчеркивают авторы исследования.

Ученые резюмируют, что систематические тренировки и прогулки остаются важнейшим инструментом профилактики диабета второго типа.

При этом специалисты уточняют: полученные данные демонстрируют устойчивую взаимосвязь между активностью и снижением рисков, а не доказывают прямую причинно-следственную связь.

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