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Наука и технологии

Пользователи ChatGPT, Claude, Grok и Gemini подали коллективный иск против разработчиков

рука робота и человека, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 15:07 Фото: magnific
В США подали коллективный иск против Anthropic, OpenAI, xAI и Google: компании обвиняют в незаконной координации действий с целью замедлить развитие искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Иск поступил в окружной суд Северного округа Калифорнии. Его подали адвокаты четырех пользователей, которые оплачивают подписки на ChatGPT, Claude, Grok и Gemini. Они намерены представлять интересы других платных подписчиков этих сервисов по всей стране.

По версии истцов, крупнейшие разработчики ИИ нарушили антимонопольное законодательство, договорившись координировать замедление разработки и внедрения своих технологий ради усиления мер безопасности. Авторы иска считают, что такая договоренность ограничивает конкуренцию и может снизить ценность платных ИИ-сервисов для потребителей, пишет CNN.

Одним из ключевых эпизодов в иске называется 12 сентября, когда глава Anthropic Дарио Амодей опубликовал эссе с призывом к отраслевому сотрудничеству для снижения темпов развития ИИ и усиления безопасности. В тот же день на его предложения публично отреагировали глава OpenAI Сэм Альтман, Илон Маск и глава Google DeepMind Демис Хассабис.

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Истцы также утверждают, что предпосылки для координации появились раньше. В частности, они ссылаются на заявление от июля 2026 года, подписанное представителями нескольких ведущих ИИ-лабораторий. В нем говорилось о сильном конкурентном давлении, мешающем отдельным компаниям самостоятельно замедлять разработку технологий, и содержался призыв к государствам поддержать глобальные меры в этой сфере.

При этом авторы иска подчеркивают, что не выступают против права каждой компании самостоятельно замедлять разработку ИИ ради безопасности. Претензии касаются именно предполагаемого соглашения между конкурентами.

Представители Anthropic, OpenAI, Google и xAI на момент публикации материала не прокомментировали иск.

Ранее о "заговоре" против ИИ и дата-центров заявил Трамп.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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