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Наука и технологии

Пентагон рассекретил новую партию материалов о НЛО

Пентагон рассекретил новую партию материалов о НЛО, США , НЛО, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 17:54 Фото: pixabay
В США рассекретили очередную подборку материалов о неопознанных аномальных явлениях (UAP). Пентагон опубликовал 71 новый файл, собранный за 73 года наблюдений, сообщает Zakon.kz.

В архив вошли 55 документов, 15 видеозаписей и одна аудиозапись. Среди них есть материалы о наблюдениях НЛО в 1952 году, а также документы американской программы AAWSAP, изучавшей перспективные аэрокосмические технологии.

"Опубликованные сведения не дают однозначного объяснения большинству описанных случаев. Многие наблюдения по-прежнему остаются неразгаданными", – пишет официальный сайт Пентагона.

Стоит отметить, что новая публикация стала уже шестой партией исторических материалов об UAP. В Пентагоне сообщили, что продолжают работу над следующей подборкой.

Стоит отметить, что 7 августа Министерство войны США опубликовало еще 41 документ, связанный с НЛО.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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