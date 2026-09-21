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Наука и технологии

В пещерах обнаружили артефакты, в четыре раза старше Великой египетской пирамиды

Пирамида, Египет, верблюд, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 05:56 Фото: pixabay
Обнаруженная под слоями вулканического пепла в отдаленном скальном убежище в штате Орегон группа артефактов позволяет предположить, что люди могли жить в Северной Америке около 18 250 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, это на тысячи лет раньше, чем принято считать в традиционной археологии. Если эти данные подтвердятся, то местонахождение Римрок-Дроу войдет в число старейших подтвержденных следов человеческой жизни на континенте.

Раскопки, люди, природа, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 05:56

Фото: Бюро по управлению земельными ресурсами

Это открытие отвечает на вопрос: когда первые люди достигли Америки.

В течение многих лет доминирующей теорией было то, что ранние люди перебрались на континент по свободному ото льда коридору из Азии около 13 тыс. лет назад. Но все больше свидетельств, включая последнюю находку, указывают на более раннюю миграцию вдоль тихоокеанского побережья, задолго до того, как этот внутренний маршрут стал проходимым.

В центре внимания новой находки – два искусно изготовленных каменных орудия из оранжевого агата, разновидности кварца, найденные под слоем пепла от извержения вулкана Сент-Хеленс более 15 тыс. лет назад.

Камень, агат, рука, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 05:56

Фото: Бюро по управлению земельными ресурсами

На одном из орудий сохранились следы крови бизона, что указывает на то, что оно, вероятно, использовалось для разделки или обработки животного, прежде чем было выброшено на этом месте.

Орудия были найдены под фрагментами зубов вымерших верблюдов и бизонов, останки которых, согласно радиоуглеродному анализу, датируются примерно 18 250 годами. Поскольку орудия находились в еще более глубоком слое, исследователи пришли к выводу, что они предшествовали этим останкам, еще больше отодвигая вероятный возраст человеческой деятельности на этом месте.

Ранее стало известно, что искатель металла смог разыскать 3000-летний золотой клад всего за 20 минут.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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