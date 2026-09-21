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Наука и технологии

Новых редких обитателей обнаружили в Каспийском море

рыба, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 17:17 Фото: pixabay
У побережья Казахстана и Азербайджана, а также в дельте Волги и в реке Восточный Маныч исследователи обнаружили два ранее неизвестных вида рыб-бычков, которые получили имена каспийская пуголовочка и скифский бычок-цуцик, сообщает Zakon.kz.

В Российском научном фонде (РНФ) отмечают, что это открытие существенно расширяет представления ученых о видовом разнообразии и эволюции фауны Каспия.

"В ходе массового генетического анализа каспийских рыб в рамках проекта РНФ мы достаточно неожиданно обнаружили неизвестное ранее генетическое разнообразие среди бычковых рыб Каспия. В частности, в двух родах бычков – пуголовочки и бычки-цуцики – мы выявили новые генетические линии, которые оказались отдельными видами", – пояснил ТАСС ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН (Москва) Борис Левин.

Новый вид пуголовочек, получивший имя Benthophiloides caspius, был пойман учеными у берегов Казахстана вместе с ужом, пытавшимся ее съесть. Она оказалась очень редким видом, так как на настоящий момент времени биологам удавалось всего лишь дважды поймать и изучить этого обитателя Каспия. Также исследователи обнаружили, что этот вид долгое время эволюционировал отдельно от его ближайших родичей в Каспийском море, что подчеркивает его важную роль в видообразовании морской фауны.

В свою очередь, изучение структуры генома нового вида бычков-цуциков (Proterorhinus scythicus) указало на их связь с черноморскими видами этих рыб. По мнению ученых, такая особенность подтверждает древнюю связь, которая существовала между Черным и Каспийским морями примерно 2,1 млн лет назад. По этой причине исследователи назвали найденный ими вид "скифским" – в честь легендарных скифов из Причерноморья. Последующее изучение рыб из этих морей поможет детально реконструировать эволюционную летопись и биогеографию населяющих организмов, подытожили ученые.

Летом 2026 года стало известно, что в казахстанской части Каспийского моря появился новый остров. Причина – снижение уровня моря за последние 4-5 лет. Новый остров назвали Рыбачий, он расположен к востоку от острова Святой.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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