Пустыню в Туркменистане прорезал огненный кратер, который пылает более полувека

Посреди пустыни Каракум, одного из самых безлюдных мест на Земле, в земле зияет яма, которая непрерывно горит более полувека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science Blog, в результате просчета времен холодной войны провал в туркменской пустыне превратился в "вечный ад", который завораживает и преследует этот регион уже полвека.

Это почти идеальный круг, примерно 70 м в поперечнике и около 30 м в глубину, его дно и стены покрыты сотнями маленьких языков пламени, а в центре бушуют несколько более крупных.

Ночью свечение видно за много километров по плоской черной пустыне. Местные жители называют его кратером Дарваза, в честь расположенной неподалеку деревни, а также "Врата в Ад".

Как именно загорелся этот кратер неизвестно.

Стандартная версия такова: в 1971 году советские геологи бурили скважины для поиска природного газа в туркменской пустыне, которая тогда входила в состав СССР, когда земля под их буровой установкой обвалилась. Буровое оборудование исчезло в обрушившейся пещере, и образовался широкий кратер, из которого в воздух вырывались метан и другие токсичные газы.

Опасаясь, что пары отравят близлежащие деревни, инженеры приняли решение поджечь газ и дать ему выгореть. Огонь поглощает метан, и они ожидали, что кратер исчерпает свое топливо за несколько недель.

Этого не произошло. С тех пор кратер непрерывно горит – уже более пятидесяти лет – питаясь одной из крупнейших в мире систем добычи природного газа, который просачивается сквозь трещиноватые породы быстрее, чем огонь успевает их рассеять.

То, что должно было стать быстрым контролируемым пожаром, превратилось в один из самых долгоживущих пожаров, когда-либо устроенных человеком.

Ранее стало известно, что спутники засекли идеальный круг посреди Австралии: разгадка осталась под землей.