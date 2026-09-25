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Наука и технологии

Ученые раскрыли древнюю тайну в горном тоннеле протяженностью 300 метров

Тоннель, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 08:40 Фото: magnific
Археологи обнаружили почти 300 метров туннелей и камер железного века, высеченных в горах над Хальштаттом (Австрия). Это свидетельствует о существовании горнодобывающей промышленности продолжительностью в 7300 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, новая карта показывает не просто одну пещеру, а лабиринт параллельных проходов, некоторые из которых расположены непосредственно друг над другом и под другими, поскольку древние шахтеры копали все глубже в поисках соли.

Это открытие добавляет новые подробности к истории одного из старейших и важнейших промышленных центров Европы. Соль была ценным товаром в древности, необходимым для сохранения продуктов питания и поддержания торговли, и шахты Гальштатта давно известны как место, где добыча этого ресурса формировала целые сообщества.

Сейчас исследователи пытаются понять, как давно началась эта добыча и насколько сложной она в конечном итоге стала. Эта находка важна не только потому, что она расширяет временные рамки этого места, но и потому, что она представляет собой редкое, осязаемое свидетельство повседневной жизни под землей.

Учитывая масштаб туннелей, темпы добычи полезных ископаемых в период их пика и предметы повседневного обихода, оставленные самими шахтерами, раскопки дают историкам более полное представление о том, как это альпийское сообщество жило, работало и адаптировалось на протяжении тысячелетий.

Помимо инструментов, сама соль оказала археологам необычайную услугу. Ее консервирующие свойства сохранили органические материалы в целости на протяжении тысячелетий.

Обгоревшие сосновые щепки, обрывки одежды, деревянные миски с остатками пищи – все это сохранилось под землей, предоставив необычайно подробный взгляд на повседневную жизнь людей, которые проводили свои дни, добывая соль в темноте.

Ранее в Турции раскопали фрагмент одного из первых мирных соглашений в истории.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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