Крошечные бактерии смогли остановить старение живого организма – ученые

Китайские ученые добились рекордного продления жизни подопытных организмов за счет подселения к ним особых магнитных микроорганизмов, сообщает Zakon.kz.

Согласно публикации в научном издании Free Radical Biology and Medicine, специалисты Хэфэйского института физических наук Китайской академии наук провели успешный эксперимент на круглых червях Caenorhabditis elegans.

Благодаря внедрению бактерий Magnetospirillum magneticum, способных формировать внутри себя магнитные частицы, продолжительность жизни нематод увеличилась почти на 43,4%.

"Главной причиной долголетия стало подавление ферроптоза – процесса гибели клеток, который запускается при окислении липидов и избыточном накоплении железа. Магнитные микробы эффективно защитили кишечник и нервную систему испытуемых, снизив уровень свободных радикалов и предотвратив разрушение тканей", – говорится в исследовании.

При этом ученые подчеркивают: омолаживающий эффект давали только полноценные микроорганизмы с магнитосомами. Мутировавшие штаммы бактерий, лишенные возможности выстраивать магнитные цепочки, на длительность жизни червей никак не повлияли.

Несмотря на впечатляющие результаты, авторы работы призывают не спешить с выводами применительно к людям.

Черви C. elegans ценятся в научном мире за короткий жизненный цикл, позволяющий быстро тестировать гипотезы, однако человеческий организм устроек гораздо сложнее. Тем не менее открытие доказывает, что специфические симбиотические микробы способны напрямую тормозить процессы старения.

Ранее сообщалось, что ученые научились "чувствовать" болезни по запаху тела. Что показало исследование – читайте по ссылке.