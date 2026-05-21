#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
471.77
547.25
6.6
Советы

Собаки "видят" людей насквозь: как они понимают наши эмоции

мужчина, пес, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 10:30 Фото: pexels
Собаки способны улавливать сигналы человеческого тела: по позам, жестам и изменению тембра голоса они понимают настроение и намерения хозяина, сообщает Zakon.kz.

По словам президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева, особенно чувствительны те животные, которые достаточно давно живут с хозяином и поэтому способны ощущать малейшие колебания в поведении и настроении своего человека.

Все знают, что физическое и психологическое состояние человека отражается на уровне гормонов в организме и, соответственно, влияет на его запах. Именно здесь включается обоняние питомца. Чуткий нос собаки способен улавливать тончайшие изменения.

Например, животное может почувствовать запах пота испуганного человека и отреагировать на него своим поведением. Собаки также распознают, когда человек испытывает сильные эмоции – грусть, злость или страх, а также когда он просто находится в состоянии тревоги или нервного напряжения.

собака, хозяин, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 10:30

Фото: pexels

Важно понимать при этом, подчеркнул эксперт РКФ в разговоре с изданием РБК LIfe, что собаки не размышляют как люди, поэтому не следует переносить на них человеческую логику восприятия и ощущения тех или иных эмоций.

"Однако наши эмоции могут сильно влиять на питомца. Некоторые собаки буквально перенимают страх человека: например, хозяин боится передвигаться на лифте и каждый раз сильно нервничает – собака считывает это поведение и тоже будет испытывать тревогу, заходя в кабину лифта. Это может происходить и на приеме у ветеринарного врача: если хозяин беспокойно наглаживает пса, уговаривает и жалеет, собака чувствует эмоции человека и тоже начинает нервничать", – уточнил Голубев.

Конечно же, если общий эмоциональный фон хозяина стабильный, то и питомец будет ощущать себя в безопасности, будет расслаблен и спокоен.

А если человек живет в постоянном стрессе, порой срываясь на животное, постоянно меняет правила в доме и ориентируется только на собственный комфорт и эмоции, то питомец будет пребывать на "эмоциональных качелях".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 10:30
Кошки или собаки: кто умнее на самом деле

Немного ранее мы рассказывали, что усы нужны кошке вовсе не для красоты. Это важный чувствительный орган, который прежде всего помогает животному распознавать объекты в темноте и чувствовать приближение опасности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Собаки, животные, ученые, наука, питомцы, исследования, открытия
11:59, 10 января 2026
Собаки могут "подслушивать" разговоры и понимать речь – ученые
Лошадь, грива, природа
05:40, 20 января 2026
Не только собаки: ученые выяснили, почему лошади мгновенно считывают человеческие эмоции
Кошка, собака, домашние питомцы
15:52, 16 января 2026
О чем говорят животные: как научиться понимать язык кошек и собак
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рамазан Оразов не поможет &quot;Елимаю&quot; в игре против &quot;Жениса&quot; в КПЛ
11:43, Сегодня
Оразов не поможет "Елимаю" в игре против "Жениса" в КПЛ из-за дисквалификации
Ержан Еренкаипов
11:11, Сегодня
Казахстанских спортсменов дисквалифицировали за допинг: кто попал в "чёрный список"
Асадхуджа Муйдинхуджаев
10:54, Сегодня
Узбекский чемпион Олимпиады обошёл Сарсекбаева в авторском рейтинге британского эксперта
Дебютировавший на взрослом ЧА по таеквондо казахстанец Енсегенов завоевал &quot;бронзу&quot;
10:37, Сегодня
Дебютировавший на взрослом ЧА по таеквондо казахстанец Енсегенов завоевал "бронзу"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: