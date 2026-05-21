Собаки "видят" людей насквозь: как они понимают наши эмоции
По словам президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева, особенно чувствительны те животные, которые достаточно давно живут с хозяином и поэтому способны ощущать малейшие колебания в поведении и настроении своего человека.
Все знают, что физическое и психологическое состояние человека отражается на уровне гормонов в организме и, соответственно, влияет на его запах. Именно здесь включается обоняние питомца. Чуткий нос собаки способен улавливать тончайшие изменения.
Например, животное может почувствовать запах пота испуганного человека и отреагировать на него своим поведением. Собаки также распознают, когда человек испытывает сильные эмоции – грусть, злость или страх, а также когда он просто находится в состоянии тревоги или нервного напряжения.
Важно понимать при этом, подчеркнул эксперт РКФ в разговоре с изданием РБК LIfe, что собаки не размышляют как люди, поэтому не следует переносить на них человеческую логику восприятия и ощущения тех или иных эмоций.
"Однако наши эмоции могут сильно влиять на питомца. Некоторые собаки буквально перенимают страх человека: например, хозяин боится передвигаться на лифте и каждый раз сильно нервничает – собака считывает это поведение и тоже будет испытывать тревогу, заходя в кабину лифта. Это может происходить и на приеме у ветеринарного врача: если хозяин беспокойно наглаживает пса, уговаривает и жалеет, собака чувствует эмоции человека и тоже начинает нервничать", – уточнил Голубев.
Конечно же, если общий эмоциональный фон хозяина стабильный, то и питомец будет ощущать себя в безопасности, будет расслаблен и спокоен.
А если человек живет в постоянном стрессе, порой срываясь на животное, постоянно меняет правила в доме и ориентируется только на собственный комфорт и эмоции, то питомец будет пребывать на "эмоциональных качелях".
