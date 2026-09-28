Турист из Франции пострадал в горах Алматинской области
Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
В Алматинской области спасатели оказали помощь гражданину Франции, который пострадал в горах, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, в районе пика Каныша Сатпаева на высоте 4317 м, спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь 52-летнему гражданину Франции, который при спуске с горы подвернул ногу и не мог самостоятельно продолжить движение.
"Спасатели сопроводили пострадавшего вниз и передали его бригаде Центра медицины катастроф МЧС РК. Мужчина доставлен в больницу города Алматы", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что трое юношей забрались на пик Сатпаева близ Алматы и не смогли спуститься.
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