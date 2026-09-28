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Наука и технологии

Ученые проследили за группой львов и опровергли миф, в который верили все

Львы, песок, охота, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 03:29 Фото: magnific
Часто гиены представляются как всеядные животные, такие, как показаны в мультфильме "Король Лев", которые просто следуют за львами и питаются их объедками. Новые исследования уверяют, что этот образ неверен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science Focus, ученые, которые оснастили животных в Намибии и Ботсване GPS-ошейниками, пришли к выводу, что на самом деле к гиенам приближаются львы – особенно самцы, – а не наоборот.

При этом взаимоотношения между этими животными гораздо сложнее, чем считалось ранее.

Ошейники были надеты на 17 львов и 14 гиен и передавали сигналы GPS каждые 5 минут днем ​​и каждые 30 минут ночью. Это позволило ученым отслеживать животных на территории площадью более 17 500 кв. км.

Изучив тысячи случаев взаимодействия, выяснилось, что самцы львов неизменно приближались к гиенам, которые отступали от еды. Самки львов при этом проявляли к ним гораздо большее равнодушие.

Гиены часто используют добычу львов в своих целях – эта репутация заслужена, и ученые увидели, как гиены успешно отбирали пищу у тех же самок львов. Но влечение к добыче – не то же самое, что чувство безопасности рядом со львом.

В исследовании не рассматривались причины приближения львов к гиенам, но предполагается, что львы проявляли любопытство к своим соперникам или хотели утвердить свое превосходство, и, возможно, следовали за ними, поскольку те указывали, где найти добычу.

Ранее тысячи часов наблюдений за медведями привели к тревожным для людей выводам.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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