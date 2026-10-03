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Наука и технологии

Ученые обнаружили новое место обитания акул посреди огромной пустыни

Акула, рыбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 08:55 Фото: magnific
Исследователи обнаружили большое количество останков акул в египетской пустыне. Выяснилось, что она могла быть домом для процветающей подводной экосистемы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, в меловом периоде, примерно от 145 до 66 миллионов лет назад, мир был теплее и практически не имел полярного льда. В результате, из-за повышения уровня моря, большая часть суши, на которой мы живем сегодня, оказалась под водой, включая Северную Африку.

Палеонтологи, проводившие раскопки на плато Абу-Тартур – крупном известняковом и богатом фосфатами высокогорье в Западной пустыне Египта, расположенном между оазисами Дахла и Харга, – обнаружили зубы акул.

Они принадлежат минимум семи различным видам.

Также исследователи обнаружили большое количество залежей фосфорита, который обычно образуется в плотных морских экосистемах. Он и указал на бывшее здесь древнее море.

"Найденные в Египте зубы акул демонстрируют разнообразие цветов, вероятно, обусловленное состоянием фосфатной руды, в которой они находятся. Цвета этих окаменелостей варьируются от черного до серого и желтого в зависимости от конкретного слоя фосфатной руды, из которого они происходят", – отмечают авторы исследования.

Хотя нет доказательств того, что эти семь видов акул обитали в регионе одновременно, эти находки дополняют свидетельства того, что подобные экосистемы были распространены на северной окраине Африки в позднем меловом периоде.

Ранее мы писали о том, как исчезновение 8400 лет назад одного из озер тотально изменило Землю.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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