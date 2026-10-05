#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
447.73
502.98
5.35
Наука и технологии

Археологи нашли таинственный рынок после знаменитой битвы на месте Трои

Троянский конь, памятник, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 07:59 Фото: pixabay
Ученые выяснили, что история Трои не закончилась ее падением в бронзовом веке. Новые находки предоставляют сведения о людях, которые вернулись на это место и восстановили его на древнем фундаменте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, археологи, работающие в древнем городе Троя в Чанаккале (Турция), обнаружили остатки агоры возрастом 2 800 лет, что позволило получить новые сведения о трансформации поселения после бронзового века.

Раскопки проводятся недалеко от южных ворот Трои VI, важной части города бронзового века. Исследование сосредоточено на связи между Троей бронзового века и более поздним поселением Илион, которое развивалось в архаический и классический периоды.

История Трои насчитывает около 5 000 лет, и город неоднократно разрушался и восстанавливался в результате конфликтов, пожаров и землетрясений. Также город получил широкую известность благодаря своей связи с "Илиадой" Гомера и был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1998 году.

Археологи смогли обнаружить агору, или рыночную площадь, расположенную перед южными воротами Трои VI. Археологи изучают эту территорию с 2014 года, чтобы лучше понять, как более раннее поселение бронзового века было связано с более поздним городом Илион.

Позже это же место было повторно использовано поселенцами, прибывшими примерно через 80-90 лет после того, как Троя бронзового века была заброшена.

Это открытие свидетельствует о том, что данное место оставалось значимым для более поздних жителей, которые строили новые сооружения поверх более древних.

В ходе раскопок были обнаружены фрагменты стен, домов и мощеная подъездная дорога, ведущая из нижнего города к южным воротам. Эти находки помогают исследователям определить виды деятельности, которые происходили на этом месте после бронзового века.

Фрагменты керамики и амфоры, найденные вместе с архитектурными остатками, датируются ранним железным веком. Эти предметы указывают на то, что Троя не оставалась пустой в течение длительного периода после окончания бронзового века.

Ранее сообщалось, что в немецком озере нашли деревянное сооружение, возраст которого научно нереален.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
самое древнее в Казахстане захоронение
16:50, 24 октября 2025
Самое древнее захоронение человека в Казахстане нашли археологи
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина
11:01, 20 июля 2026
Таинственный мешок нашли у реки в Алматы: на место срочно вызвали полицию
Пещера, тоннель, темнота
04:59, 20 января 2026
Археологи нашли таинственную пещеру, которую не открывали 40 тысяч лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Григорий Ломакин отбивает мяч ударом слева
08:25, Сегодня
Григорий Ломакин разгромно уступил в квалификации "Челленджера" в Китае
Елена Рыбакина поднимает вверх кулак
08:14, Сегодня
Какое место занимает Елена Рыбакина в обновлённом рейтинге WTA после вылета в Пекине
&quot;Зенит&quot; сыграл товарищеский матч с БАТЭ
00:45, 05 октября 2026
"Зенит" без Нурали Алипа обыграл БАТЭ
Алексей Жамнов высказался после поражения от &quot;Барыса&quot;
00:15, 05 октября 2026
Наставник "Спартака" Жамнов – о поражении от "Барыса": Жаловаться не надо, нужно играть
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: