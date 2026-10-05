Археологи нашли таинственный рынок после знаменитой битвы на месте Трои

Ученые выяснили, что история Трои не закончилась ее падением в бронзовом веке. Новые находки предоставляют сведения о людях, которые вернулись на это место и восстановили его на древнем фундаменте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, археологи, работающие в древнем городе Троя в Чанаккале (Турция), обнаружили остатки агоры возрастом 2 800 лет , что позволило получить новые сведения о трансформации поселения после бронзового века.

Раскопки проводятся недалеко от южных ворот Трои VI, важной части города бронзового века. Исследование сосредоточено на связи между Троей бронзового века и более поздним поселением Илион, которое развивалось в архаический и классический периоды.

История Трои насчитывает около 5 000 лет, и город неоднократно разрушался и восстанавливался в результате конфликтов, пожаров и землетрясений. Также город получил широкую известность благодаря своей связи с "Илиадой" Гомера и был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1998 году.

Археологи смогли обнаружить агору, или рыночную площадь, расположенную перед южными воротами Трои VI. Археологи изучают эту территорию с 2014 года, чтобы лучше понять, как более раннее поселение бронзового века было связано с более поздним городом Илион.

Позже это же место было повторно использовано поселенцами, прибывшими примерно через 80-90 лет после того, как Троя бронзового века была заброшена.

Это открытие свидетельствует о том, что данное место оставалось значимым для более поздних жителей, которые строили новые сооружения поверх более древних.

В ходе раскопок были обнаружены фрагменты стен, домов и мощеная подъездная дорога, ведущая из нижнего города к южным воротам. Эти находки помогают исследователям определить виды деятельности, которые происходили на этом месте после бронзового века.

Фрагменты керамики и амфоры, найденные вместе с архитектурными остатками, датируются ранним железным веком. Эти предметы указывают на то, что Троя не оставалась пустой в течение длительного периода после окончания бронзового века.

Ранее сообщалось, что в немецком озере нашли деревянное сооружение, возраст которого научно нереален.