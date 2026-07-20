Таинственный мешок нашли у реки в Алматы: на место срочно вызвали полицию
Фото: polisia.kz
В Алматы обычная прогулка вдоль русла реки закончилась неожиданной находкой для местного жителя, сообщает Zakon.kz.
Подробности сегодня, 20 июля 2026 года, раскрыли в департаменте полиции (ДП) южной столицы:
"Обычная прогулка вдоль русла реки обернулась неожиданной находкой. В Турксибском районе Алматы прохожий обнаружил мешок с предметами, похожими на оружие, и незамедлительно сообщил об этом на пульт 102. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа".
Опасная находка, как заверили стражи порядка, была изъята с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
"Изъятые предметы направлены на судебно-баллистическую экспертизу. Полицейским Турксибского района предстоит установить их происхождение, принадлежность, а также проверить возможную связь с ранее совершенными преступлениями".Пресс-служба ДП Алматы
Полиция Алматы выражает благодарность бдительному гражданину. Именно своевременное сообщение в полицию позволяет предотвратить возможные угрозы и способствует обеспечению общественной безопасности.
13 мая 2026 года сообщалось, что случайная находка у реки обернулась для казахстанца судом и штрафом в 121 тыс. тенге. Дело об административном правонарушении по факту немедицинского потребления наркотических средств было рассмотрено Жуалынским районным судом Жамбылской области.
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