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Происшествия

Таинственный мешок нашли у реки в Алматы: на место срочно вызвали полицию

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 11:01 Фото: polisia.kz
В Алматы обычная прогулка вдоль русла реки закончилась неожиданной находкой для местного жителя, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 20 июля 2026 года, раскрыли в департаменте полиции (ДП) южной столицы:

"Обычная прогулка вдоль русла реки обернулась неожиданной находкой. В Турксибском районе Алматы прохожий обнаружил мешок с предметами, похожими на оружие, и незамедлительно сообщил об этом на пульт 102. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа".

Опасная находка, как заверили стражи порядка, была изъята с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"Изъятые предметы направлены на судебно-баллистическую экспертизу. Полицейским Турксибского района предстоит установить их происхождение, принадлежность, а также проверить возможную связь с ранее совершенными преступлениями".Пресс-служба ДП Алматы

Полиция Алматы выражает благодарность бдительному гражданину. Именно своевременное сообщение в полицию позволяет предотвратить возможные угрозы и способствует обеспечению общественной безопасности.

13 мая 2026 года сообщалось, что случайная находка у реки обернулась для казахстанца судом и штрафом в 121 тыс. тенге. Дело об административном правонарушении по факту немедицинского потребления наркотических средств было рассмотрено Жуалынским районным судом Жамбылской области.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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