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Наука и технологии

Умерли за 18 секунд: страшная трагедия унесла жизни астронавтов "Аполлона-1"

космонавты Аполлона, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 14:36 Фото: wikimedia
"Аполлон-1" должен был стать первой пилотируемой миссией программы "Аполлон", запуск которой запланировали на 21 февраля 1967 года. Однако во время наземных испытаний произошла неожиданная трагедия, унесшая жизни сразу троих космонавтов, сообщает Zakon.kz.

Предварительные испытания должны были проверить, будет ли космический корабль функционировать должным образом при отключении от внешних систем.

27 января 1967 года Вирджил "Гас" Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи заняли свои места в командном модуле "Аполлона-1" во время наземных испытаний. Космический корабль не был подготовлен к старту, и НАСА не сочло испытание опасным, поскольку ракета-носитель была без топлива. Однако внутри модуля вспыхнул пожар, и связь с тремя астронавтами прервалась через 18 секунд после первого сигнала бедствия.

Как выяснилось, реальная опасность заключалась в условиях внутри кабины. Три астронавта были окружены чистым кислородом, а высокое внутреннее давление еще больше увеличивало риск возгорания. Кабина также была заполнена нейлоном, липучками и другими легковоспламеняющимися материалами, поэтому даже сбой в электропроводке мог иметь серьезные последствия, рассказывает Hamuesgyemant.

После половины четвертого вечера произошло нарушение электроснабжения, и через несколько секунд один из астронавтов сообщил о возгорании. Пламя почти мгновенно охватило внутреннее пространство, и температура и давление начали быстро расти. Последующее расследование не смогло точно установить, где именно начался пожар, но наиболее вероятной причиной названа искра от электрического провода.

После первого сигнала пожарной тревоги Эдвард Уайт попытался открыть дверь кабины, но ее конструкция делала быстрый побег практически невозможным. Многосекционная конструкция открывалась внутрь, и даже в обычных условиях для полного открытия требовалось не менее полутора минут. Наземная команда немедленно попыталась помочь экипажу, но дым и жар значительно замедлили спасательную операцию. Все двери были открыты только примерно через пять с половиной минут после первого сигнала пожарной тревоги.

К тому моменту никому из астронавтов уже нельзя было помочь.

В ходе расследования было установлено, что Гриссом, Уайт и Чаффи погибли от вдыхания токсичных продуктов сгорания. Медицинские записи указывают на то, что они быстро потеряли сознание и вскоре скончались. Они также получили ожоги, но одних этих ожогов, без отравления газами, вероятно, было бы достаточно для выживания.

После трагедии НАСА радикально переработало систему безопасности космического корабля "Аполлон". Они уменьшили количество легковоспламеняющихся материалов, разрешенных в кабине, перепроектировали электропроводку и создали новую дверь, которая могла открываться за несколько секунд. Для скафандров были выбраны более огнестойкие материалы, а стандарты безопасности для наземных испытаний ужесточились. Следующий пилотируемый полет в рамках программы "Аполлон" состоялся только в октябре 1968 года. А три первых астронавта "Аполлона-1" так и не достигли космоса.

Космонавты "Роскосмоса" Дмитрий Петелин и Константин Борисов проходят подготовку к ручному управлению процессом сближения транспортного пилотируемого корабля с Международной космической станцией, сообщает Zakon.kz.

Тренировки проходят на тренажере "Дон-Союз". В ходе занятий космонавты основного экипажа МКС-76 отрабатывают действия, необходимые для управления кораблем при сближении со станцией.

Zakon.kz ранее рассказывал о собаках Белке и Стрелке, которые 19 августа 1960 года отправились на орбиту и провели там около суток.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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