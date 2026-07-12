Трагедия на отдыхе: две девочки погибли в затонувшем автомобиле под Астаной

В Акмолинской области произошла трагедия, унесшая жизни двух девочек 8 и 12 лет, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, 11 июля 2026 года семья отдыхала с ночевкой у искусственного водоема возле села Кызылжар Целиноградского района. Утром после купания сестры сели в припаркованный на берегу автомобиль, чтобы переодеться.

В какой-то момент машина неожиданно начала движение, съехала по склону и оказалась в воде, пишет Region03.

Отец бросился на помощь, однако не смог открыть двери или разбить стекло. Автомобиль быстро затонул, спасти детей не удалось.

Причины, по которым автомобиль пришел в движение, а также все обстоятельства трагедии выясняются в ходе расследования.

В начале июля молодая пара утонула из-за внезапных волн на Капшагае.