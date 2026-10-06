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Наука и технологии

Почему суставы разрушаются быстрее: ученые нашли неожиданную причину

Почему суставы разрушаются быстрее: ученые нашли неожиданную причину, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 18:57 Фото: magnific.com
Ученые выявили механизм, связывающий гипертонию с ускоренным развитием остеоартрита. Повышенное давление может способствовать разрушению хряща в уже поврежденных или стареющих суставах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science, исследование основано на анализе данных пациентов и экспериментах на мышах с гипертонией. Ученые установили, что повышенное давление усиливает повреждение хрящевой ткани и изменения в костях под ней.

Ключевую роль играет аргинин-вазопрессин – гормон, уровень которого повышается при гипертонии. В стареющем или поврежденном хряще увеличивается количество рецепторов AVPR1A, с которыми взаимодействует этот гормон. Это запускает процессы, способствующие разрушению хрящевой ткани.

Эксперименты показали, что блокирование рецептора AVPR1A предотвращало ускоренное гипертонией повреждение суставов. Исследователи считают, что этот механизм может стать основой для разработки новых способов замедления прогрессирования остеоартрита у людей с высоким давлением.

Ранее психотерапевт развеяла миф о "социальной батарейке" и назвала реальные причины усталости.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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