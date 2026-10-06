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Наука и технологии

Ученые сделали неожиданное открытие в пещере Приморья

Ученые сделали неожиданное открытие в пещере Приморья, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 00:16 Фото: magnific.com
Приморские ученые обнаружили в пещере Перспективная костные останки копытного лемминга – вида, который, как считалось ранее, в позднем плейстоцене не обитал южнее Сахалина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет KP.RU, исследователи ДВО РАН изучили 56 фрагментов челюстей и зубов, найденных во время раскопок в 2023 году. Радиоуглеродный анализ показал, что они относятся к самому холодному периоду позднего плейстоцена.

Находка свидетельствует о том, что ареал копытного лемминга в то время простирался значительно южнее, чем предполагалось. По мнению ученых, суровый климат и распространение тундровых ландшафтов создали условия для обитания этого арктического грызуна на юге Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что кладоискатель случайно нашел тысячелетний золотой талисман "Рука Бога".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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