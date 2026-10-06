Ученые сделали неожиданное открытие в пещере Приморья
Фото: magnific.com
Приморские ученые обнаружили в пещере Перспективная костные останки копытного лемминга – вида, который, как считалось ранее, в позднем плейстоцене не обитал южнее Сахалина, сообщает Zakon.kz.
Как пишет KP.RU, исследователи ДВО РАН изучили 56 фрагментов челюстей и зубов, найденных во время раскопок в 2023 году. Радиоуглеродный анализ показал, что они относятся к самому холодному периоду позднего плейстоцена.
Находка свидетельствует о том, что ареал копытного лемминга в то время простирался значительно южнее, чем предполагалось. По мнению ученых, суровый климат и распространение тундровых ландшафтов создали условия для обитания этого арктического грызуна на юге Дальнего Востока.
Ранее сообщалось, что кладоискатель случайно нашел тысячелетний золотой талисман "Рука Бога".
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