Ученые сделали неожиданное открытие в пещере Приморья

Приморские ученые обнаружили в пещере Перспективная костные останки копытного лемминга – вида, который, как считалось ранее, в позднем плейстоцене не обитал южнее Сахалина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет KP.RU, исследователи ДВО РАН изучили 56 фрагментов челюстей и зубов, найденных во время раскопок в 2023 году. Радиоуглеродный анализ показал, что они относятся к самому холодному периоду позднего плейстоцена.

Находка свидетельствует о том, что ареал копытного лемминга в то время простирался значительно южнее, чем предполагалось. По мнению ученых, суровый климат и распространение тундровых ландшафтов создали условия для обитания этого арктического грызуна на юге Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что кладоискатель случайно нашел тысячелетний золотой талисман "Рука Бога".