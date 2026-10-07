Сюжет для фильма ужасов: жуткие захоронения откопали на кладбище в Польше

Многие сценарии фильмов ужасов черпают вдохновение в Восточной Европе, где рассказы о вампирах когда-то повлияли на то, как хоронили мертвых. И археологи обнаружили там захоронения, которые смело можно положить в основу очередного ужастика, сообщает Zakon.kz.

Археологи обнаружили захоронения на кладбище Дравско-1 на северо-западе Польши. Поселение Дравско существует со Средневековья, а кладбище датируется XVII-XVIII веками.

Исследования ведутся с 1929 года, а более детальное исследование захоронений началось в конце 2000-х годов. В 2008-2012 годах археологи обнаружили там останки 285 человек. Шесть скелетов отличались и были признаны "отклоняющимися", то есть с необычными особенностями захоронения, пишет IFLscience.

В некоторых могилах нашли серпы, камни и гвоздь, пронзивший позвоночник. Один из умерших был похоронен с серпом, расположенным поперек шеи. В пяти захоронениях серпы находились на шее или животе. Исследователи считают, что такие предметы должны были физически помешать человеку выбраться из могилы: серп мог отсечь голову или повредить тело в случае попытки "восстать".

У двух умерших под подбородком находились крупные камни. Предполагается, что они должны были не позволить покойному открыть рот и укусить живых.

Подобные меры соответствовали распространенным в средневековье представлениям о вампирах. Считалось, что после смерти душа может некоторое время оставаться рядом с телом, а некоторые люди способны вернуться из могилы и причинить вред живым.

Исследователи пока не могут точно сказать, почему именно этих шестерых людей похоронили необычным способом. Одна из гипотез заключалась в том, что они могли быть чужаками, которым не доверяло местное население. Но она не подтвердилась: в их зубной эмали обнаружены изотопы, указывающие на их происхождение из этого района.

Другая версия связывает подобные обряды с инфекционными заболеваниями. Но на скелетах не обнаружили явных признаков серьезных заболеваний, тяжелых травм или длительного физического стресса.

Согласно другой гипотезе, причиной необычного погребения могли стать особенности поведения или репутация человека при жизни, которые вызывали подозрения у окружающих.

При этом необычные могилы не были вынесены за пределы кладбища и находились среди обычных захоронений. Это может указывать на то, что речь шла не об изгнании человека из общества, а именно о попытке защитить живых от потенциальной угрозы после его смерти.

Такие находки позволяют археологам лучше понять не только средневековые представления о вампирах, но и отношение людей к смерти, болезням и тем, кого общество считало опасными. Несмотря на то, что сегодня в существование вампиров практически никто не верит, подобные поверья оставили заметный след в истории и погребальных традициях Восточной Европы.

Ученые ранее нашли и воссоздали самое древнее лицо человека на Земле. Предполагается, что найденные останки принадлежат африканскому неандертальцу, которому дали имя Ирхуд 1.