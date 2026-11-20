Сокращение ледникового покрова Гренландии может влиять на количество осадков в Северной Африке, усиливая муссонную циркуляцию. К такому выводу пришли международные исследователи, изучившие климатические изменения прошлого и проведшие серию компьютерных экспериментов, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы 19 ноября 2026 года в научном журнале Nature Communications. Исследование посвящено атмосферной связи между полярными и тропическими регионами, которая позволяет объяснить, каким образом изменения в Арктике могут отражаться на климате Африки.

Как Гренландия влияет на африканские дожди

На первый взгляд, между ледниковым покровом Гренландии и количеством осадков в Африке нет прямой связи. Однако климатическая система Земли устроена сложнее: изменения температуры в одном регионе способны влиять на атмосферную циркуляцию на значительном расстоянии.

Исследователи установили, что сокращение ледникового щита Гренландии усиливает потепление в Арктике. Это, в свою очередь, влияет на положение и характер движения высотного западного струйного течения – мощного потока воздуха в верхних слоях атмосферы.

Изменения в атмосферной циркуляции запускают систему крупномасштабных волн, известных как волны Россби. Они распространяются от района Гренландии в направлении Северной Африки и способны менять движение воздушных масс.

В результате усиливаются муссонная циркуляция и перенос влаги в регион. Это способствует увеличению количества осадков в районах Сахары и Сахеля – переходной полосы между пустыней и более влажными тропическими территориями.

Почему ученые изучали климат трех миллионов лет назад

Чтобы установить эту взаимосвязь, исследователи обратились к среднему плиоцену – геологической эпохе, которая продолжалась примерно от 3,3 до 3 миллионов лет назад.

В тот период климат Земли был значительно теплее современного, а ледниковый покров Гренландии был существенно меньше. Поэтому этот этап истории планеты позволил ученым изучить последствия длительного глобального потепления и изменения полярных ледников.

Авторы объединили данные палеоклиматических реконструкций с результатами комплексных климатических моделей. Они также провели дополнительные эксперименты, чтобы отдельно оценить влияние сокращения ледникового щита Гренландии на атмосферные процессы.

Согласно результатам, во время среднего плиоцена летний муссон в Северной Африке был значительно интенсивнее, чем показывают модельные сценарии кратковременного будущего потепления при сопоставимом повышении средней глобальной температуры.

Исследователи связывают эту разницу именно с сокращением ледникового покрова Гренландии и вызванными им изменениями атмосферной циркуляции.

Что это означает для изучения изменения климата

Работа показывает, что состояние полярных ледников может влиять не только на климат высоких широт, но и на количество осадков в удаленных тропических регионах.

По мнению авторов, медленные изменения ледникового покрова способны усиливать климатические процессы, которые развиваются на протяжении длительного времени. Это важно учитывать при изучении будущих изменений муссонов и распределения осадков.

При этом исследование не является прогнозом погоды для Африки и не означает, что нынешнее таяние ледников Гренландии уже привело к усилению муссонов. Ученые выявили климатический механизм на основе данных о прошлом Земли и компьютерного моделирования.

Полученные результаты помогают лучше понять, насколько тесно связаны климатические процессы в разных частях планеты и почему изменения в Арктике могут иметь последствия далеко за ее пределами.

Ранее стало известно, что содержимое ледников может стать началом конца человечества.