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Наука и технологии

Названы несколько стран, которым на самом деле принадлежит Луна

Астронавт, конь, Луна, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 08:18 Фото: magnific
В 1967 году космические сверхдержавы заключили соглашение – Договор о космическом пространстве. Тогда более 100 стран согласились, что Луна никому не принадлежит, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, сейчас этот вопрос снова обсуждается.

Компании и государства говорят о строительстве на Луне собственных баз, центров обработки данных и даже о переносе на спутник Земли тяжелой промышленности.

США интересуются гелием и другими ресурсами вблизи южного полюса Луны, а Китай в партнерстве с Россией собирается построить вблизи этого же полюса свою базу.

Подписанный в 60-х годах Договор о космическом пространстве провозглашал, что страны не могут претендовать на космическое пространство "путем использования или оккупации". При этом освоение космоса должно приносить пользу всем странам. Размещение ядерного оружия в космосе этим документом запрещалось.

Но, несмотря на то, что документ о космосе существует, на многие вопросы до сих пор нет ответов:

  • Может ли компания получать прибыль от богатств Луны?
  • Может ли государство или компания установить границы определенной территории, куда не будут допускаться другие? Попытки ответить на эти вопросы не увенчались успехом.

В 70-х годах был создан "Лунный договор", в котором ресурсы спутника Земли были провозглашены наследием человечества. К документу присоединились 17 стран. Ни Соединенные Штаты, ни Советский Союз, ни Китай этого не сделали.

НАСА тем временем ускорило реализацию своего плана по размещению ядерного реактора на Луне.

Это решение агентство обосновало тем, что если Китай и Россия построят реактор первыми, они смогут объявить на Луне запретную зону, что ограничит доступ американских астронавтов и их марсоходов.

Такой расклад противоречил бы Договору о космическом пространстве, первая статья которого гарантирует свободный доступ к космосу для всех субъектов.

В течение ближайших месяцев рабочая группа ООН должна окончательно утвердить принципы, регулирующие некоторые вопросы в области освоения космоса. Авторы отмечают, что есть несколько стран, обладающих достаточными ресурсами и технологиями для исследования и освоения Луны.

И пока в действующем договоре достаточно лазеек для того, чтобы какая-либо страна установила на Луне ядерный реактор или некий бизнесмен начал добычу полезных ископаемых.

"Если Китай и США – это две страны, которые делают все на Луне, то они, по сути, могут договориться о правилах между собой", – говорят исследователи.

Ранее мы писали о сенсации в астрономии: найдены возможные следы девятой планеты Солнечной системы.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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