#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
453.93
508.72
5.35
Наука и технологии

Ученые обнаружили микроб, который изменил "правила игры" в генетике

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 20:54 Фото: freepik
Ученые из Оксфорда и Института Эрлама сделали потрясающее открытие в обычном пруду. Они нашли микроорганизм, который переписал базовые законы генетики и сменил значение главных "стоп-сигналов" в своей ДНК, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Genetics. Как отмечается в публикации, обычно генетический код работает как четкая инструкция по сборке белков.

В ней есть три особых сочетания элементов – стоп-сигналы. Когда клетка доходит до них, она понимает: белок готов, работу можно завершать. Это правило считалось незыблемым для всего живого на Земле.

"Однако у найденной инфузории вида Oligohymenophorea sp. PL0344 эта система сработала совершенно по-другому. Два из трех стоп-сигналов у нее просто "переквалифицировались" – вместо команды "стоп" они стали обозначать обычные строительные блоки белка. В итоге там, где клетка должна была закончить чтение инструкции, она спокойно продолжала ее читать дальше", – говорится в сообщении.

Исследователь доктор Джейми Макгоуан отметил, что этот случай наглядно показывает: живой мир куда более гибкий, чем принято писать в школьных учебниках, а простейшие организмы изучены нами совсем слабо.

Эксперты также добавили, что микроб отказывался размножаться в лаборатории. Ученым удалось прочитать его ДНК прямо из природной воды благодаря новым технологиям. Позже похожие генетические "аномалии" нашли и у обитателей арктических вод. Это доказало, что переписывание языка жизни – не случайность, а реальный эволюционный механизм.

По мнению ученых, секрет этой инфузории поможет биотехнологам в будущем создавать искусственные организмы с уникальными свойствами.

Ранее сообщалось, что ученые научились "чувствовать" болезни по запаху тела. Что показало исследование – читайте по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
00:08, 22 июня 2025
Генетика может мешать похудению, несмотря на диету и усилия, заявили ученые
руки, ученые, микроогранизмы
09:27, 03 октября 2025
Ученые "разбудили" микробы возрастом до 40 тысяч лет из вечной мерзлоты
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
18:55, 29 мая 2025
Генетики "научили" дрожжи лечить заболевания
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик на &quot;Мастерсе&quot; в Шанхае
21:48, Сегодня
Александр Бублик отпраздновал победу в третьем круге "Мастерса" в Шанхае
&quot;Ордабасы&quot; лидирует в чемпионате Казахстана по футболу
21:20, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после 28-го тура
Бьорн Йонсен оформил хет-трик в матче против &quot;Кайсара&quot;
20:53, Сегодня
"Ордабасы" разгромил "Кайсар" в матче КПЛ
Аламгир Смаков вновь забил гол &quot;Бешикташ&quot;
20:37, Сегодня
Казахстанец Аламгир Смаков отличился за юношескую команду "Бешикташа"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: