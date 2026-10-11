Ученые обнаружили микроб, который изменил "правила игры" в генетике

Ученые из Оксфорда и Института Эрлама сделали потрясающее открытие в обычном пруду. Они нашли микроорганизм, который переписал базовые законы генетики и сменил значение главных "стоп-сигналов" в своей ДНК, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Genetics. Как отмечается в публикации, обычно генетический код работает как четкая инструкция по сборке белков.

В ней есть три особых сочетания элементов – стоп-сигналы. Когда клетка доходит до них, она понимает: белок готов, работу можно завершать. Это правило считалось незыблемым для всего живого на Земле.

"Однако у найденной инфузории вида Oligohymenophorea sp. PL0344 эта система сработала совершенно по-другому. Два из трех стоп-сигналов у нее просто "переквалифицировались" – вместо команды "стоп" они стали обозначать обычные строительные блоки белка. В итоге там, где клетка должна была закончить чтение инструкции, она спокойно продолжала ее читать дальше", – говорится в сообщении.

Исследователь доктор Джейми Макгоуан отметил, что этот случай наглядно показывает: живой мир куда более гибкий, чем принято писать в школьных учебниках, а простейшие организмы изучены нами совсем слабо.

Эксперты также добавили, что микроб отказывался размножаться в лаборатории. Ученым удалось прочитать его ДНК прямо из природной воды благодаря новым технологиям. Позже похожие генетические "аномалии" нашли и у обитателей арктических вод. Это доказало, что переписывание языка жизни – не случайность, а реальный эволюционный механизм.

По мнению ученых, секрет этой инфузории поможет биотехнологам в будущем создавать искусственные организмы с уникальными свойствами.

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