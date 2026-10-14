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Наука и технологии

Школьниц выдают замуж после стихийных бедствий: исследование выявило тревожную тенденцию

Девочек выдают замуж после стихийных бедствий: исследование выявило тревожную тенденцию, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 01:51 Фото: magnific.com
Международная организация Plan International провела исследование и пришла к выводу, что стихийные бедствия, связанные с климатическими изменениями, могут способствовать распространению детских браков в развивающихся странах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет французская газета Le Parisien, эксперты опросили 5 тыс. девушек и молодых женщин из Бангладеш, Кении, Перу, Сенегала и Зимбабве. По данным издания, 36% участниц сообщили, что после климатических катастроф стали чаще заключаться детские браки, а 11% заявили, что сами столкнулись с такой ситуацией.

По информации издания, разрушение домов, потеря доходов и средств к существованию усиливают финансовые трудности семей. В результате некоторые родители принимают решение выдать дочерей замуж в раннем возрасте.

В публикации приводятся истории девушек из Бангладеш. В частности, 15-летняя Руна рассказала, что ее мать решила выдать ее замуж после того, как циклон уничтожил домашний скот и лишил семью источника дохода. Девушка не хотела вступать в брак и опасалась, что больше не сможет учиться. Позже при поддержке благотворительных организаций она вернулась в школу.

"Я не хотела выходить замуж. Я хотела продолжить образование. Это решение заставило меня чувствовать себя очень грустной и беспомощной", – рассказала Руна.

Сейчас девушке 17 лет, у нее есть ребенок, и она продолжает учебу.

В то же время выводы публикации вызвали критику. Глава американской организации Moms for Liberty Тина Дескович заявила Fox News Digital, что объяснение детских браков климатическими изменениями может отвлекать внимание от ответственности людей, которые допускают эксплуатацию детей.

По данным UNICEF, в Бангладеш детские браки остаются распространенной проблемой. Согласно исследованию организации за 2025 год, 47,2% женщин в возрасте от 20 до 24 лет вступили в брак до достижения 18 лет. В 2019 году этот показатель составлял 51,4%.

Закон Бангладеш 2017 года, как правило, запрещает браки с девушками младше 18 лет. При этом предусмотрены исключения, допускающие ранний брак при согласии родителей и одобрении суда в особых обстоятельствах.

Исследователи Plan International указывают на связь между климатическими катастрофами и экономическими трудностями семей, которые могут повышать риск ранних браков. Однако результаты опроса сами по себе не доказывают, что антропогенное изменение климата стало непосредственной причиной каждого отдельного случая.

Ранее сообщалось, что в одном из частных коррекционных детских садов Астаны зафиксировали жестокое обращение с детьми.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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