Детей привязывали к стульям и били: жуткий скандал в частном детсаду Астаны

В одном из частных коррекционных детских садов Астаны зафиксировали жестокое обращение с детьми. На видео, которое появилось в соцсетях спустя примерно год после съемки, видно, как малыши привязаны к стульям, а женщина в форме помощника воспитателя бьет их, сообщает Zakon.kz.

Одна из матерей, Асем Каскабаева, узнала на записи своего сына Султана. Она рассказала КТК, после посещения детского сада мальчик стал пугливым и начал закрывать уши, когда с ним громко разговаривают.

"Я сейчас только связываю состояние своего ребенка – почему он стал пугливым. Наоборот, он должен адаптироваться. Он стал присаживаться, когда с ним громко разговариваешь, и закрывает уши", – рассказала женщина.

Другая мать, Фатима Мансурова, также увидела на видео своего сына с расстройством аутистического спектра, который пока не разговаривает. После публикации записи родители забрали детей из учреждения. Когда они приехали за документами, детский сад оказался закрыт, а администрация не отвечала на звонки.

В полиции заявили, что установили личность женщины, работавшей помощником воспитателя, и доставили ее в управление полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские расследуют дело в отношении воспитателя частного детского сада.