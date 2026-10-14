Детей привязывали к стульям и били: жуткий скандал в частном детсаду Астаны
Одна из матерей, Асем Каскабаева, узнала на записи своего сына Султана. Она рассказала КТК, после посещения детского сада мальчик стал пугливым и начал закрывать уши, когда с ним громко разговаривают.
"Я сейчас только связываю состояние своего ребенка – почему он стал пугливым. Наоборот, он должен адаптироваться. Он стал присаживаться, когда с ним громко разговариваешь, и закрывает уши", – рассказала женщина.
Другая мать, Фатима Мансурова, также увидела на видео своего сына с расстройством аутистического спектра, который пока не разговаривает. После публикации записи родители забрали детей из учреждения. Когда они приехали за документами, детский сад оказался закрыт, а администрация не отвечала на звонки.
В полиции заявили, что установили личность женщины, работавшей помощником воспитателя, и доставили ее в управление полиции.
Возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что столичные полицейские расследуют дело в отношении воспитателя частного детского сада.