170 млн лет назад: новый вид крокодила удивил палеонтологов своим жутким оскалом
Как пишет The Independent, новый вид получил название Ctenosuchus tenuidens, что делает отсылку к зубам, напоминающим тонкий гребень для волос. Это открытие принадлежит исследователям из Университета Портсмута (Великобритания) и Университета Хасана II в Касабланке (Марокко).
Говорят, что Ctenosuchus tenuidens принадлежал к группе морских и пресноводных рептилий, известных как талатозухии. Окаменелости были найдены в горных породах, образовавшихся в древних реках и озерах на территории современного Атласа на юго-востоке Марокко.
Изучив ископаемые зубы под мощными микроскопами и исследовав их внутреннюю структуру, исследователи обнаружили расположенные близко друг к другу специализированные гребни.
Это позволяет предположить, что крокодил питался весьма необычно. Вероятно, очень мелкой рыбой, ракообразными, такими как жаброногие рачки, и другими мелкими водными существами, а не охотился на крупную добычу.
Челюсти и зубы гребневика имеют много общего с челюстями некоторых юрских птерозавров, таких как гнатозавр и гребневик, которые, по мнению ученых, питались путем фильтрации.
Исследование показывает, что разные группы доисторических животных независимо друг от друга выработали схожие приспособления к питанию. Это также помогает ученым лучше понять разнообразие и экологию древних родственников крокодилов, обитавших на южном суперконтиненте Гондвана.
В целом, ископаемые остатки показывают, что родственники крокодилов юрского периода занимали более широкий спектр местообитаний и выполняли более разнообразные пищевые функции, чем считалось.
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