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Наука и технологии

170 млн лет назад: новый вид крокодила удивил палеонтологов своим жутким оскалом

Крокодил, вода, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 06:57 Фото: pixabay
Британские ученые обнаружили новый вид крокодилов, обитавших на Земле 170 миллионов лет назад. Их зубы были настолько тонкими, что напоминали зубочистки, и из-за этого крокодил мог охотиться только на мелкую рыбу и ни на что более крупное, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, новый вид получил название Ctenosuchus tenuidens, что делает отсылку к зубам, напоминающим тонкий гребень для волос. Это открытие принадлежит исследователям из Университета Портсмута (Великобритания) и Университета Хасана II в Касабланке (Марокко).

Говорят, что Ctenosuchus tenuidens принадлежал к группе морских и пресноводных рептилий, известных как талатозухии. Окаменелости были найдены в горных породах, образовавшихся в древних реках и озерах на территории современного Атласа на юго-востоке Марокко.

Крокодил, насекомое, вода, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 06:57

Фото: University of Portsmouth

Изучив ископаемые зубы под мощными микроскопами и исследовав их внутреннюю структуру, исследователи обнаружили расположенные близко друг к другу специализированные гребни.

Это позволяет предположить, что крокодил питался весьма необычно. Вероятно, очень мелкой рыбой, ракообразными, такими как жаброногие рачки, и другими мелкими водными существами, а не охотился на крупную добычу.

Челюсти и зубы гребневика имеют много общего с челюстями некоторых юрских птерозавров, таких как гнатозавр и гребневик, которые, по мнению ученых, питались путем фильтрации.

Исследование показывает, что разные группы доисторических животных независимо друг от друга выработали схожие приспособления к питанию. Это также помогает ученым лучше понять разнообразие и экологию древних родственников крокодилов, обитавших на южном суперконтиненте Гондвана.

В целом, ископаемые остатки показывают, что родственники крокодилов юрского периода занимали более широкий спектр местообитаний и выполняли более разнообразные пищевые функции, чем считалось.

Ранее стало известно о том, что российские ученые обнаружили новый вид бабочек.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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