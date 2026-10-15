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Наука и технологии

Назван город, стремительно уходящий под землю

Мехико, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 14:30 Фото: pexels
Китайские ученые-исследователи, представляющие Пекинский университет, Шенли Тао и Се Ху проанализировали спутниковые снимки за девять лет и раскрыли масштаб проседания почвы в 465 крупнейших городах мира, сообщает Zakon.kz.

Постепенное проседание грунта – это системная проблема. Оно разрушает фундаменты зданий, ломает подземные трубы, выводит из строя канализацию и критически повышает риски наводнений в прибрежных зонах. Результаты исследования ученые опубликовали в научном журнале Nature Cities.

Для проведения масштабного измерения ученые применили технологию радарной спутниковой интерферометрии, анализируя данные с 2014 по 2023 год. Новая методика впервые позволила сравнить состояние городских территорий с населением более 1 млн человек по единому стандарту.

Самое стремительное локальное смещение почвы ученые зафиксировали в отдельных районах Мехико, где земная поверхность опускается примерно на 21,7 см в год. В среднем же по столице Мексики скорость проседания составляет около 8 мм в год. Еще один мексиканский город Торреон показывает ежегодный уход суши вниз на 1,7 см.

Среди регионов планеты самые высокие средние показатели опускания суши показала Азия. Индонезийский город Медан опускается в среднем на 3,3 см в год, а Бандунг теряет 2,2 см высоты. В иранском Исфахане городские кварталы ежегодно погружаются в землю на 1,1 см, пишет "Моя планета".

На фоне азиатских городов ситуация в Бостоне, Нью-Йорке, Лондоне, Пекине, Токио, Сеуле и Сиднее выглядит сравнительно стабильной. В этих крупнейших мировых центрах годовое движение земной коры варьируется в минимальных пределах от 0,1 до 2 мм. Аналогичные незначительные показатели ученые зафиксировали в Неаполе.

Наиболее опасное оседание грунта исследователи отмечают в Юго-Восточной, Западной и Центральной Азии, а также в Северной Америке. В список проблемных зон впервые попали малоизученные ранее районы Южной Америки, Африки и России. При этом во многих азиатских мегаполисах динамика оседания начинает ускоряться.

Ранее ученые определили, сколько лет максимум может прожить человек.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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