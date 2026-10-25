Ученые разгадали 1600-летнюю тайну древнеримского кубка

Ученые Шеффилдского университета смогли воспроизвести оптические свойства древнеримского кубка Ликурга, созданного около 1600 лет назад. Уникальная технология изготовления стекла на протяжении веков оставалась загадкой для исследователей, сообщает Zakon.kz.

Кубок Ликурга, хранящийся в Британском музее, способен менять цвет в зависимости от освещения. При обычном свете он выглядит нефритово-зеленым, а при подсветке сзади становится рубиново-красным.

Чтобы повторить этот эффект, исследователи изучили фрагмент древнеримского дихроического стекла и воссоздали технологию его изготовления. Для этого в расплавленное стекло добавили наночастицы золота и серебра, после чего охладили материал с температуры выше 1000°C.

Как объяснила исследовательница Лиза Холландс, секрет заключается во взаимодействии света с мельчайшими металлическими частицами. Когда свет проходит сквозь стекло, они задерживают синие и зеленые лучи, пропуская красные и оранжевые. При отражении света частицы рассеивают его, создавая зеленый оттенок, пишет The Guardian.

"Для меня это волшебство", – призналась Холландс, отметив, что предыдущие попытки воспроизвести древнюю технологию имели ограниченный успех.

Оригинальный кубок датируется IV веком и украшен изображениями из древнегреческой мифологии. На нем показан царь Ликург, опутанный виноградными лозами, и бог виноделия Дионис.

В 2022 году кубок признали одним из семи чудес стекольного искусства.

По словам почетного профессора Университетского колледжа Лондона Иэна Фристоуна, ученым и раньше удавалось создавать стекло с похожими свойствами, однако новая работа значительно точнее воспроизводит оригинальные оттенки.

При этом исследователи предполагают, что древнеримские мастера могли получить необычный эффект отчасти случайно. Цвет стекла сильно зависел от температуры и положения изделия внутри печи, поэтому добиться нужного результата было чрезвычайно сложно.

На основе восстановленной технологии художник Эллиот Уокер создал современную стеклянную скульптуру. Ее представят с 6 по 15 ноября в галерее "Миллениум", после чего передадут в постоянную экспозицию Музея стекла Тернера.

Ранее археологи нашли 2100-летнюю могилу воина с золотой монетой во рту.