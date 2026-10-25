Ученые разгадали 1600-летнюю тайну древнеримского кубка
Кубок Ликурга, хранящийся в Британском музее, способен менять цвет в зависимости от освещения. При обычном свете он выглядит нефритово-зеленым, а при подсветке сзади становится рубиново-красным.
Чтобы повторить этот эффект, исследователи изучили фрагмент древнеримского дихроического стекла и воссоздали технологию его изготовления. Для этого в расплавленное стекло добавили наночастицы золота и серебра, после чего охладили материал с температуры выше 1000°C.
Как объяснила исследовательница Лиза Холландс, секрет заключается во взаимодействии света с мельчайшими металлическими частицами. Когда свет проходит сквозь стекло, они задерживают синие и зеленые лучи, пропуская красные и оранжевые. При отражении света частицы рассеивают его, создавая зеленый оттенок, пишет The Guardian.
"Для меня это волшебство", – призналась Холландс, отметив, что предыдущие попытки воспроизвести древнюю технологию имели ограниченный успех.
Оригинальный кубок датируется IV веком и украшен изображениями из древнегреческой мифологии. На нем показан царь Ликург, опутанный виноградными лозами, и бог виноделия Дионис.
В 2022 году кубок признали одним из семи чудес стекольного искусства.
По словам почетного профессора Университетского колледжа Лондона Иэна Фристоуна, ученым и раньше удавалось создавать стекло с похожими свойствами, однако новая работа значительно точнее воспроизводит оригинальные оттенки.
При этом исследователи предполагают, что древнеримские мастера могли получить необычный эффект отчасти случайно. Цвет стекла сильно зависел от температуры и положения изделия внутри печи, поэтому добиться нужного результата было чрезвычайно сложно.
На основе восстановленной технологии художник Эллиот Уокер создал современную стеклянную скульптуру. Ее представят с 6 по 15 ноября в галерее "Миллениум", после чего передадут в постоянную экспозицию Музея стекла Тернера.
Ранее археологи нашли 2100-летнюю могилу воина с золотой монетой во рту.