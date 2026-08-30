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Ученые нашли необычную причину, почему европейцы не едят насекомых

личинки, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 14:22 Фото: magnific
Непопулярность насекомых в рационе европейцев может быть связана не только с культурными привычками, но и с эволюцией. К такому выводу пришли биологи из испанского Университета Помпеу Фабра, сообщает Zakon.kz.

Ученые изучили образцы зубного камня 745 Homo sapiens, большинство из которых жили на территории Северной Евразии. Возраст самых древних образцов составлял около 33 тысяч лет.

Геномный анализ показал, что в зубном камне древних жителей Европы почти не встречается ДНК насекомых. По мнению исследователей, это указывает на то, что насекомых они употребляли крайне редко или случайно.

Также ученые изучили гены, отвечающие за выработку хитиназы – фермента, который помогает расщеплять хитин из экзоскелетов насекомых. У жителей Северной Евразии обнаружили мутации, связанные со сниженной способностью переваривать хитин. Такая особенность сохраняется у европейцев как минимум девять тысяч лет.

При этом чем ближе к тропикам живут люди, тем чаще встречается вариант гена, способствующий усвоению хитина.

Исследователи предполагают, что причина связана с доступностью насекомых. В тропиках их значительно больше, поэтому они могли служить постоянным источником пищи. В северных регионах насекомых меньше и собирать их сложнее, из-за чего древние европейцы практически исключили их из рациона, а способность организма переваривать хитин со временем снизилась.

Ранее стали известно, что прием статинов может быть связан со снижением риска развития деменции, причем более раннее начало терапии показало лучшие результаты. К такому выводу пришли ученые по итогам 15-летнего исследования.

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Айсулу Омарова
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