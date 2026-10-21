Геологический детектив: ученые раскрыли тайну, которую скрывала главная река планеты

Трудно поверить, но история реки Евфрат – жизненно важной артерии, питавшей первые великие городские цивилизации мира, начинается с двух рек, которые даже не текли там, где мы их знаем сегодня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Futura-sciences, река Евфрат долгое время поддерживала прогресс человечества на протяжении своего почти 3000-километрового пути. Но геологическое происхождение этой знаменитой реки долгое время оставалось загадкой для экспертов.

Некоторые предполагали, что она является потомком одной длинной реки, впадающей в Средиземное море, другие – что она впадает в древние озера современной Турции. Недавно эта тайна была разгадана: Евфрат в том виде, в котором мы его знаем, образовался в результате слияния двух отдельных рек.

Исследователи дали этим давно исчезнувшим рекам названия Палео-Карасу и Палео-Мурат. Обе когда-то протекали по территориям, которые сейчас являются частью Турции и Сирии, впадая в Средиземное море, которое в то время было пересохшим из-за Мессинского кризиса солености – драматического эпизода, длившегося 700 тыс. лет, когда тектоническая активность осушила большую часть моря.

Эти две реки впадали в бассейн, который был практически полностью сухим.

5,33 миллиона лет назад , когда море снова наполнилось, оно затопило русла рек и отложения, оставшиеся на морском дне. Эти погребенные реликвии – именно то, что исследователи и пытались идентифицировать. Они обнаружили древние речные отложения возрастом от 5 до 6 миллионов лет у ливанского побережья и сравнили их с аналогичными по возрасту отложениями, уже найденными вблизи современной Турции. Эта связь позволила обнаружить следы двух исчезнувших рек.

Примерно 3,6 миллиона лет назад градообразование, смещения разломов и землетрясения начали изменять русла рек. Палео-Муратская река первой изменила свой путь, а затем, 800 тыс. лет спустя, последовала Палео-Карасу.

После нескольких подобных переориентаций два русла в конечном итоге слились и направились вместе на юго-восток, впадая в Персидский залив. Современный Евфрат в том виде, в каком мы его знаем, возник около 1,6 миллиона лет назад.

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