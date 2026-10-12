Из-за обмеления Дуная власти Румынии принимают экстренные меры
По данным Radio Romаnia, расход воды из водохранилища Изер, расположенного в долине реки Мостиштя временно увеличат на 20 кубометров в секунду. Эта мера будет действовать до 18 октября 2026 года.
Кроме того, власти Румынии организуют контролируемые сбросы воды из водохранилища Избичени на реке Олт и Михэилешти на реке Ардеж.
Расход воды Дуная на входе в Румынию опустился ниже 1 200 кубометров в секунду. Уровень воды в районе Чернаводэ приближается к минимальной отметке, необходимой для забора воды, используемой для охлаждения атомной электростанции.
Сейчас АЭС полностью остановлена, чтобы не допустить угрозы системе охлаждения реакторов из-за значительного снижения уровня Дуная. Эксперты отмечают, что обмеление связано с продолжительной засухой.
Дунай – вторая по протяженности и полноводности река в Европе. Протекает по территории или является границей десяти государств: Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Болгарии, Румынии, Украины и Молдовы; проходит через такие столицы Центральной и Юго-Восточной Европы, как Вена, Братислава, Будапешт и Белград. Кроме того, в бассейне Дуная находятся территории Швейцарии, Италии, Чехии, Польши, Словении, Боснии и Герцогивины, Черногории, Албании и Северной Македонии.
Румынская часть дельты внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В это же время в Непале новое внезапное наводнение вновь разрушило дома вдоль реки в центральной части страны, жителей эвакуируют на вертолете.