Из-за обмеления Дуная власти Румынии принимают экстренные меры

Уровень Дуная опустился до отметки, которая всего на три сантиметра выше предела безопасности. Национальная администрация водных ресурсов Румынии принимает экстренные меры, сообщает Zakon.kz.

По данным Radio Romаnia, расход воды из водохранилища Изер, расположенного в долине реки Мостиштя временно увеличат на 20 кубометров в секунду. Эта мера будет действовать до 18 октября 2026 года.

Кроме того, власти Румынии организуют контролируемые сбросы воды из водохранилища Избичени на реке Олт и Михэилешти на реке Ардеж.

Расход воды Дуная на входе в Румынию опустился ниже 1 200 кубометров в секунду. Уровень воды в районе Чернаводэ приближается к минимальной отметке, необходимой для забора воды, используемой для охлаждения атомной электростанции.

Сейчас АЭС полностью остановлена, чтобы не допустить угрозы системе охлаждения реакторов из-за значительного снижения уровня Дуная. Эксперты отмечают, что обмеление связано с продолжительной засухой.

Дунай – вторая по протяженности и полноводности река в Европе. Протекает по территории или является границей десяти государств: Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Болгарии, Румынии, Украины и Молдовы; проходит через такие столицы Центральной и Юго-Восточной Европы, как Вена, Братислава, Будапешт и Белград. Кроме того, в бассейне Дуная находятся территории Швейцарии, Италии, Чехии, Польши, Словении, Боснии и Герцогивины, Черногории, Албании и Северной Македонии.

Румынская часть дельты внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В это же время в Непале новое внезапное наводнение вновь разрушило дома вдоль реки в центральной части страны, жителей эвакуируют на вертолете.