Упавшие в океан 28 тысяч резиновых уточек случайно стали участниками масштабного научного эксперимента

В 1992 году с грузового судна, плывшего из Китая в США, в северной части Тихого океана выпал груз – 28 800 резиновых уточек и других детских игрушек для купания. Это событие спровоцировало одно из самых необычных и масштабных океанологических исследований в истории, сообщает Zakon.kz.

Картонные контейнеры, обернутые в пленку и находившиеся на палубе судна "Эвер Лорел", уже успели прийти в негодность под воздействием морской воды. Когда во время шторма судно начало сильно раскачиваться, по меньшей мере один из контейнеров вскрылся, и в океан высыпалось целое разноцветное "войско" – желтые уточки, красные бобры, зеленые лягушки и синие черепашки, получившие общее название "Дружелюбные плавающие игрушки".

Они были изготовлены без отверстий, поэтому могли держаться на плаву и перемещаться с океанскими течениями, пока не достигали суши. Спустя 10 месяцев люди, прогуливающиеся по побережью на Аляске, обнаружили первую "волну" таких уточек, пишет Upworthy.

Когда океанографы из Сиэтла Кертис Эббесмейер и Джим Инграм, специализирующиеся на морских течениях, узнали об этих находках, они поняли, что игрушки предоставили уникальную возможность для исследований. Отслеживать морские течения – задача непростая. В то время одним из распространенных методов был запуск в море до тысячи бутылок с посланиями в надежде, что хотя бы некоторые из них удастся обнаружить. Как правило, находили лишь около 2% таких бутылок.

Эббесмейер и Инграхэм решили извлечь максимум пользы из произошедшего с уточками. Они начали использовать дрейфующие "флотилии" в качестве подвижных точек данных, чтобы проверить точность своей компьютерной модели. Более того, они обещали выплатить 100 долларов каждому, кто сообщит о том, что заметил резиновую уточку.

Эти находки вскоре наглядно показали, как далеко океанические течения могут унести предмет, плавающий на поверхности воды.

К 1996 году резиновые уточки оказались на берегах Индонезии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Америки. Другие устремились на север, пройдя через Берингов пролив. В конечном итоге они оказались в ловушке арктических морских льдов, перемещаясь примерно на 1,6 км в день через полярную область. Спустя годы некоторые из этих вмерзших в лед игрушек оттаяли и продолжили свой путь в Северную Атлантику. Некоторые из них даже проплыли мимо места гибели "Титаника".

Хотя встретить их удается все реже, "флоти" (пластиковые игрушки для купания) все еще иногда появляются на берегах – и продаются в интернете по 1000 долларов за штуку.

Но эти игрушки не только помогли ученым лучше понять, как движутся океанические течения. Они наглядно показали, что происходит с неразлагаемыми отходами, когда те попадают в морскую среду.

"Мусорное пятно" – это не нечто плотное, плавучая свалка, через которую, если плывешь на каяке, приходится пробираться, работая веслом. В океане полно пластика, но он рассредоточен на миллионы квадратных километров. Часть его плавает на поверхности – там его можно обнаружить. Другая часть – чуть ниже поверхности. Со временем все это подвергается фотодеградации: пластик распадается на настолько мелкие частицы, что их уже невозможно увидеть невооруженным глазом.

В конечном счете, масштабная экологическая катастрофа стала неожиданным инструментом для более глубокого изучения окружающей среды.

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